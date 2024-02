NAVALJNI SNIMIO FILM O PALATI ZA KOJU JE TVRDIO DA JE PUTINOVA: Evo koji neverovatan luksuz poseduje vila! (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube

Ruski opozicionar Aleksej Navaljni (48), koji je služio zatvorsku kaznu u regionu Jamalo-Nenec na krajnjem severu Rusije, preminuo je danas.

Navaljni, najistaknutiji kritičar predsednika Vladimira Putina u Rusiji i nepokolebljivi protivnik rata u Ukrajini, bio je u zatvoru i osuđen je na 19 godina zbog prevare, nepoštovanja suda i kršenja uslovne kazne.

Navaljni i mnogi na Zapadu odbacili su te optužbe kao izmišljene i politički motivisane. Pokret Navaljnog je zabranjen, a većina njegovih glavnih pristalica pobegla je u inostranstvo. Pre nego što je osuđen i poslat u zatvor, živeo je u Moskvi sa suprugom Julijom i dvoje dece.

Dok je bio u pritvoru u predgrađu Moskve u januaru 2021, Navaljni je i dalje bio trn u oku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu. Njegov tim je potom objavio rezultate velike istrage o navodnom Putinovom bogatstvu i dao javnosti prvi pogled na Putinovu navodnu palatu na Crnom moru.

Dokumentarac, koji je objavljen zajedno sa istraživanjem, u jednom danu je na Jutjubu pogledalo 22 miliona ljudi. Do danas je broj pregleda samo na Jutjubu dostigao skoro 130 miliona.

On je to imanje nazvao "najvećim mitom na svetu" zbog dokaza koje je navodno posedovao, a oni ukazuju na to da je novac za izgradnju došao sa ofšor računa najbližih saradnika Putina. Oni su plaćali unosne državne ugovore koje im je Putin dodeljivao godinama unazad. Palata se nalazi u blizini grada Gelendžik.

Kako izgleda i šta sve poseduje navodna luksuzna Putinova palata?

Dron je napravio snimak na kojem se vidi površina ove luksuzne palate. Ne može joj se pristupiti ni sa kopna, ni sa mora ni iz vazduha. Ima preko hiljadu zaposlenih koji unutra ne smeju da unose privatne telefone.

Sam dvorac ima 17.691 metar kvadratni. Sastoji se od 11 spavaćih soba, nekoliko prostranih dvorana i velikih dnevnih boravaka, privatnog pozorišta, bioskopa, kockarnice, dva bazena, pekare...Poseduje i tajnu takozvanu "prljavu prostoriju" čija namena nije poznata niti je poznato kako ona izgleda.

Sve prostorije imaju mramorne podove i stubove, a na zidovima se nalaze raskošne dekoracije koje su pravljene po uzoru na kraljevske palate u Sankt Peterburgu. Svaka prostorija ima najskuplje tepihe. Što se tiče nameštaja, njegova vrednost iznosi više stotina hiljada dolara. Jedna sofa samo vredi 27.000 dolara.

Staklena površina palate zauzima oko 2.500 kvadratnih metara i postoji podzemni tunel koji vodi do Crnog mora. Pored ovog imanja, nalazi se imanje FSB (Federativna služba bezbednosti).

Palata ima više nadimaka poput "Novi Versaj" ili "Nova Zimska palata" po navodima tima Navaljnog. Što se tiče bezbednosti, ima neprobojnu ogradu, privatnu luku, obezbeđenje koje dežura 24 časa dnevno, crkvu, zabranu preleta pa čak i vlastiti granični kontrolni punkt.

Predsednik Rusije Vladimir Putin demantovao je navode da je on vlasnik luksuzne rezidencije za koju ga je optužio ruski opozicioni aktivista Aleksej Navaljni. "Nisam video taj film jer nisam imao vremena. Ništa od toga što je tu prikazano kao da su moje stvari ne pripada meni ni mojim bližnjim", rekao je Putin u razgovoru sa ruskim studentima, povodom Dana studenata, prenošenog preko televizije.

