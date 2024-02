TRAMPOVI BIVŠI SAVEZNICI U STRAHU: "To bi mogao biti kraj sveta kakvog poznajemo"

Broj bivših saveznika Donalda Trampa upozorio je da će, ako osvoji drugi mandat, tražiti formalno povlačenje SAD iz NATO saveza. To bi mogao biti kraj sveta kakvog poznajemo.

U Povratku velikih sila, knjizi koja će biti objavljena 12. marta, bivši visoki američki zvaničnik, koji je bio na visokom nivou u administraciji Trampa i Bajdena, rekao je novinaru CNN-a da ako Tramp pobedi predsednika Džoa Bajdena u SAD na izborima, SAD će u novembru "izaći iz NATO-a".

Trampovo odbacivanje američkih bezbednosnih obaveza proteže se i na međusobne sporazume o odbrani sa Južnom Korejom i Japanom, rekao je za Si-En-En penzionisani general Džon Keli, koji je godinama bio šef Trampovog kabineta u Beloj kući.

"Došlo bi do ustavne krize"

Da li je zaista moguće da Tramp, ako bude ponovo izabran za predsednika u novembru, pokrene mehanizme koji bi doveli do povlačenja Amerike iz NATO-a?

En Eplbaum, istoričarka i autorka nekoliko knjiga o Rusiji i istočnoj Evropi, istakla je za Atlantik da bi to institucionalno, a možda čak i politički, bilo teško izvodljivo.

„Čim je saopštio svoje namere, došlo bi do ustavne krize. Da bi se ušli u međunarodne ugovore u Americi, potrebno je odobrenje Senata, ali Ustav ništa ne kaže o odobrenju Kongresa da se iz takvih ugovora istupi, ali u Ustavu se ništa ne kaže. "

"Zašto bi se onda neko plašio NATO-a?"

Eplbaum se zapitala zašto bi se neko plašio NATO-a ako predsednik Amerike kaže da neće pomoći saveznicima i naveo da najvažniji izvor uticaja NATO-a nije pravni ili institucionalni, već psihološki, da se radi o očekivanju kolektivne odbrane da postoji u umu svakog ko bi pretio članu alijanse.

„Ako Sovjetski Savez nikada nije napao Zapadnu Nemačku između 1949. i 1989. godine, to nije bilo zato što se plašio nemačkog odgovora. Ako Rusija nije napala Poljsku, baltičke zemlje ili Rumuniju u proteklih 18 meseci, to nije bilo zato što je Rusija bila plaše se Poljske, baltičkih država ili Rumunije. Sovjetski Savez se uzdržao, a Rusija to čini i sada, zbog njihovog čvrstog uverenja u američku posvećenost odbrani tih zemalja", napisala je ona.

Autor Atlantika je naveo da Putina ništa neće sprečiti da do kraja osvoji Ukrajinu, a Tajvan, Južna Koreja, Japan, pa i Izrael bi shvatili da više ne mogu da računaju na automatsku američku podršku.

