Američki novinar Taker Karlson rekao je u intervjuu Blejzu da su ga pre intervjua sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom pratile američke obaveštajne agencije.

„Zvao me je jedan novinar Njujork tajmsa, drugi reporter je zvao mog prijatelja, pitali su kada će biti intervju sa Putinom. Nisu mogli da znaju za to, nikome nisam rekao, ni ženi, ni producentu, ni producentu. deca... Očigledno su to uradili ponovo, procurili su u Njujork tajmsu da bi poremetili intervju“, rekao je Karlson.

On je naveo da je priprema intervjua trajala oko dve godine.

Moskva je, slažući se, upozorila da će, ako vest o predstojećoj komunikaciji bilo gde procuri, događaj biti otkazan.

Karlson je uveren da ga je američka agencija za nacionalnu bezbednost špijunirala.

Putinov intervju sa Karlsonom objavljen je u noći 9. februara. Značajan deo dvočasovnog razgovora bio je posvećen ukrajinskom sukobu i odnosima Rusije sa SAD, NATO-om i Zapadom. Karlson je na svom sajtu objavio intervju sa Putinom, a potom ga postavio na društvenu mrežu Iks i Jutjub.

Od objavljivanja na društvenoj mreži Ks, intervju je već imao više od 200 miliona pregleda.

Video ima preko 18 miliona pregleda na Jutjubu.

