NEMAČKI ANALITIČAR OTKRIO KOLIKO JE OVU ZEMLJU KOŠTAO SUKOB U UKRAJNI: Privredni rast je U PADU, a novčana SUMA je NEVEROVATNA

Prema rečima predsednika Nemačkog instituta za ekonomska istraživanja Marsela Fračera, visoki troškovi energije zbog krize u Ukrajini doveli su do smanjenja privrednog rasta u Nemačkoj za 2,5 procentnih poena.

Ratni sukob u Ukrajini koštao je Nemačku iznos koji je već premašio 200 milijardi evra, rekao je Marsel Fračer, predsednik nemačkog instituta za ekonomska istraživanja, za list Rheinische Post, prenosi TASS .

"Pre svega, visoki troškovi energije (zbog krize u Ukrajini) doveli su do pada privrednog rasta u Nemačkoj za 2,5 procentnih poena, ili 100 milijardi evra, 2022. godine, i za isti iznos od 2023. do danas, dakle ukupno 200 milijardi evra" on je naveo.

Fračer je takođe primetio da su to samo direktni finansijski troškovi. Dalji troškovi će nastati zbog eskalacije geopolitičkih i geoekonomskih sukoba. To će, smatra ekspert, posebno pogoditi izvozno orijentisana preduzeća.

