LEGALIZACIJA MARIHUANE U NEMAČKOJ: Stariji od 18 godina mogu da poseduju do 25 grama!

Zakon stupa na snagu 1. aprila, punoletni će moći da uzgajaju do tri biljke za ličnu upotrebu, dok je konzumacija u javnosti ograničena

Posle nekoliko decenija javnih diskusija, nemački Bundestag (parlament) usvojio je zakon o delimičnoj legalizaciji marihuane!

Legalizaciju je podržalo 407 poslanika, dok je njih 226 bilo protiv, preneo je Dojče vele.

Uzgoj i posedovanje određenih količina za ličnu potrošnju dozvoliće se punoletnim građanima od 1. aprila ove godine.

Do 500 članova

Osobama starijima od 18 godina dozvoljeno je da u javnom prostoru poseduju do 25 grama kanabisa za ličnu upotrebu. Takođe je dopušteno gajenje tri biljke kanabisa, kao i posedovanje do 50 grama za ličnu upotrebu.

Klubovi za nekomercijalno gajenje marihuane moći će da rade od 1. jula. Biće dozvoljeno osnivanje takozvanih udruženja za odgajanje za odrasle, u kojima će do 500 članova s prebivalištem u Nemačkoj moći da uzgajaju kanabis i prodaju ga međusobno - maksimalno do 50 grama po članu mesečno. Osobe koje su ranije osuđivane za posedovanje ili gajenje "trave" (do 25 grama ili najviše tri biljke) mogu da zatraže brisanje svog imena iz saveznog registra.

Javno konzumiranje će ostati zabranjeno, između ostalog u školama, sportskim objektima i u blizini tih objekata - tačnije sto metara vazdušnom linijom od ulaza u te objekte. Istovremeno, pušenje trave će biti zabranjeno u pešačkim zonama do 20 sati.

List marihuane; Zeleno svetlo na semaforu foto: Profimedia

Maloletnici uhvaćeni s kanabisom moraće da učestvuju u tzv. programima intervencije i prevencije. Najkasnije 18 meseci od stupanja na snagu zakona biće urađena inicijalna procena, između ostalog o tome kako se legalizacija odražava na zaštitu dece i mladih. Ministar zdravstva Karl Lauterbah (SPD) tvrdi da je dosadašnja politika prema "lakim drogama" propala:

- Ovim zakonom ćemo postići znatno smanjenje crnog tržišta, bolju zaštitu dece i mladih, a imaćemo siguran proizvod za starije koji već konzumiraju. Sadašnja politika je propala jer je konzumenata sve više i među mladima - rekao je on.

Oštećenje mozga

Međutim, predsednik Udruženja lekara Klaus Rajnhard je zabrinut:

- Kanabis je supstanca koja, kao prvo, ima potencijal za stvaranje zavisnosti, oko deset odsto redovnih korisnika kanabisa razvilo je zavisnost. Drugo, redovna konzumacija u starosti do 25 godina mogla bi da izazove trajno oštećenje mozga. Legalizacija će omogućiti većem broju ljudi da proba drogu - rekao je on za javni servis WDR.

Zasad neće biti specijalnih licenciranih prodavnica za prodaju, a distribucija u radnjama je planirana za kasniji period.

Gastarbajteri, obratite pažnju

Kod nas stroge kazne!

Posedovanje marihuane u našoj zemlji smatra se krivičnim delom i strogo je kažnjivo. Naime, kazne se kreću u zavisnosti od toga koja količina ove opojne droge je u pitanju, što sud procenjuje u svakom konkretnom slučaju.

Za posedovanje manje količine opojne droge, govori se o kazni zatvora do tri godine ili novčanoj kazni, koja takođe zavisi od toga da li je lice ranije osuđivano ili ne, a sud može izreći kaznu i do 300.000 dinara. Ipak, zakon propisuje znatno strože kazne za posedovanje veće količine marihuane, pa se u tim slučajevima kazne kreću čak do deset godina zatvora.

Kurir.rs/T. V./Preneo: P. P.