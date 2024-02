ZBOG OVOG ŠVEDSKA ULAZI U NATO? Broj podmornica Alijanse na Baltiku biće DUPLIRAN, Putin neće imati šta da traži U MUTNIM VODAMA

Foto: US Navy Photo / Alamy / Alamy / Profimedia, AP Alexander Kazakov, Shutterstock

Ulazak Švedske u NATO menja vojnu situaciju u severnoj Evropi, posebno u regionu Baltičkog mora, navodi Dojče vele koji objašnjava čime će tačno Švedska doprineti Alijansi u budućnosti i ko će od toga imati koristi u NATO.

Podmornica je ukotvljena u luci Karlskrona, samo mali deo tamnog čeličnog kolosa viri iz vode, a ratna zastava Švedske vijori se na vetru.

Ona je deo flote koju Švedska donosi u NATO.

- I na to smo ovde ponosni - kaže šefica švedske flotile podmornica Paula Valenburg.

Ona govori o floti podmornica "svetske klase" koja može odlično da manevriše u tom specifičnom prostoru.

foto: Shutterstock

Dojče vele na to navodi da su i druge države sposobne da to urade sa svojim podmornicama.

- Ali mi smo eksperti u Baltičkom moru, poznajemo region spolja i iznutra kao retko ko drugi - navodi Valenburg.

Samo Nemačka, Poljska i Švedska imaju podmornice

Pet modernih podmornica, posebno za misije u Baltičkom moru i to upravo u vreme ruske agresije.

- To NATO čini jačim - kaže Jakob Vestberg, profesor na Švedskom univerzitetu odbrane u Stokholmu.

On priznaje da brojka od pet podmornica ne zvuči kao velika oružana sila, ali ističe da "inače samo Nemačka i Poljska imaju podmornice".

- Što se tiče poljskih, nije sasvim jasno da li su u funkciji. Nemačka ima šest podmornica. Dakle, to je skoro dupliranje kapaciteta NATO u regionu - poručuje Vestberg.

foto: Shutterstock

Baltičko more je plitko i voda je mutna, a to otežava nadzor, posebno ako to radi jedna država.

Valenburg i njen tim će se zato u budućnosti fokusirati prvenstveno na dobru saradnju s Nemačkom.

Jer, podmornice ne mogu da pokriju neograničeno područje kada su u pitanju nadzor ili operacije, ali zajedničkim radom je to moguće.

- Možemo da bolje sprečimo neprijatelje da ovde deluju - naglašava ona.

Valenburg još ne želi da otkriva detalje buduće saradnje.

Dugo čekanje na pristupanje NATO

Švedska je već godinama veoma blisko sarađivala sa NATO, ali ne kao članica.

Nakon što je Rusija pre dve godine izvršila invaziju na Ukrajinu, Švedska je podnela zahtev za članstvo u isto vreme kada i Finska.

Ali, Švedska je morala dugo da se izbori da dobije odobrenje od Turske i Mađarske.

foto: US Navy Photo / Alamy / Alamy / Profimedia

NATO neće samo profitirati od švedskih podmornica, jake mornarice i vazduhoplovstva.

- Švedska je geopolitički takođe važan deo slagalice za Alijansu - kaže Vestberg.

Regionalno odbrambeno planiranje NATO biće mnogo lakše ako može u potpunosti da uzme u obzir švedske resurse i teritoriju.

Baltičko more – „izazovno okruženje“

Baltičke države i Poljska moći će mnogo bolje da se zaštite nakon pristupanja Švedske.

- Pojačanja i resursi bi ubuduće mogli brže da se transportuju u region Baltičkog mora, a Rusiji će biti teže da izoluje taj deo Baltičkog mora - kaže Vestberg.

foto: Alexander Zemlianichenko / AFP / Profimedia

Švedska takođe želi da doprinese finansijski, pošto bi ta zemlja da postigne cilj NATO od dva odsto BDP za odbranu već ove godine.

- Članstvo u NATO čini da se i ljudi u Karlskroni osećaju bezbednije - kaže kapetan podmornice Viktor Moberg.

Baltičko more je oduvek bilo "izazovno okruženje", a u sadašnjoj situaciji sve je postalo još nepredvidljivije.

(Kurir.rs/Deutsche Welle/Preneo: N. V.)