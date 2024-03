POZVONIO NA VRATA BEČKOG BORDELA A ONDA JE KRENUO KRVAVI PIR: Avganistancu glas rekao da se sveti?! Motiv masakra u erotskom klubu

Zbog brutalnog trostrukog ubistva u bečkoj javnoj kući policija je uhapsila Avganistanca Ebadulah A. (27). On je iskasapio tri prostitutke Kineskinje u bečkoj četvrti Brigitenau.

Avganistanac je priznao zločin, a na saslušanju je otkrio zašto je počinio masakr. Kako pišu austrijski mediji, ubica je nožem izmasakrirao svoje žrtve do neprepoznatljivosti, među ubijenim ženama je i vlasnica bordela, saopštila je policija.

Osumnjičeni trostruki ubica u Beču navodno je radikalni islamista, a tokom policijskog ispitivanja govorio je o “džihadu protiv neprijatelja, i da je želeo da sprovodi džihad".

foto: Youtube Printscreen/Esterreicherr

On je ispričao da je pozvonio na vrata erotskog kluba prošlog petka i da mu je otvorila starija žena i dodelila mu jednu sobu. On je posle samo nekoliko minuta započeo krvavi pir u javnoj kući.

On je kuhinjskim nožem s oštricom dugom 19 centimetara koji je prethodno kupio u supermarketu, što ukazuje da je planirao zločin, kako je sam priznao na policijskom ispitivanju, 96 puta ubo "ove prostitutke i vlasnicu bordela".

- Pre nego što sam uzeo nož, pomolio sam se u džamiji - rekao je on.

Osumnjičeni je prema vlastitom priznanju to uradio iz radikalnih islamskih motiva: "Kuran mi je objasnio da su ljudi koji se bave prostitucijom Sotonine sluge."

Tri ubijene žene bile su slučajne žrtve jer su bile na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Nekoliko dana ranije Ebadulah A. boravio je kod prijatelja čiji stan je udaljen oko kilometar i po od mesta krvavog zločina. Avganistanac je, 2022. godine podneo zahtev za azil u Koruškoj. Do kraja januara živeo u smeštaju u Frantšahu, a onda je otišao u Beč jer je želeo već duže vreme da se vrati u domovinu.

On je već i kupio avionsku kartu za 1. mart, ali je kasnije bacio u kantu za smeće.

- Ne mogu pobeći od svog Boga - rekao je istražiteljima

On je u petak, 23. februara sproveo svoj krvavi plan u delo.

– Unutrašnji glas mi je rekao da idem i osvetim se. Žene koje nude ljubavne usluge su Sotonine žene. Bog mi je dao naredbu da moram sprovesti džihad protiv neprijatelja. Bog je hteo da me testira i da vidi hoću li za njega učiniti džihad, jesam li pravi musliman - rekao je Ebadulah u policiji.

Nekoliko sati posle zločina, on je uhapšen nedaleko od mesta zločina, a pošto se opirao hapšenju onesposobili su ga šokerima, kod njega su našli i oružje kojim je počinio ubistva.

On je plačući priznao da si je trostruki ubica i tada je porezao svoju ruku: "Bog me kaznio. Kažnjava me mojim vlastitim nožem."

Ebadulah je u pritvoru u zatvoru u Beču, a psihološko veštačenje utvrdiće da li je bio uračunljiv kad je zločin počinjen.

Kurir.rs/Blic/Heute