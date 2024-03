"BUKVALNO HTELI DA NAPRAVE ŠNICLU OD MENE" Saradnik Navaljnog napadnut čekićem u Litvaniji, "NEĆE ODUSTATI" od borbe protiv Putina

Leonid Volkov (43), dugogodišnji saradnik pokojnog ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, otpušten je iz bolnice u Litvaniji nakon napada zbog kojeg je ostao okrvavljene glave.

- Mi će raditi i nećemo odustati - kazao je Volkov u video obraćanju, prenosi britanski Gardijan.

Navodi se da je Volkov poručio da će nastaviti borbu protiv ruskog predsednika Vladimira Putina i nakon što je čekićem napadnut ispred svoje kuće u baltičkoj državi.

On je na snimku izneo tvrdnju da mu je napadač polomio ruku i dodao da se radilo o "karakterističnom banditskom pozdravu" od Putinovih poslušnika.

Leonid Volkov foto: Philip Davali / AFP / Profimedia

Navodi se da je Volkov na kratko hospitalizovan nakon napada izvedenog kasno sinoć, a koji je izazvao bes litvanske vlade.

- Čovek me je napao u dvorištu, udario me je u nogu nekih 15 puta. Noga je nekim čudom u redu... Međutim, polomljena mi je ruka. Oni su bukvalno hteli da naprave šniclu od mene - naveo je on na Telegramu,

Gardijan navodi da je Volkov jedna od najpoznatijih ličnosti ruske opozicije.

Bio je blizak saradnik Navaljnog, kojem je bio šef kabineta, a do 2023. je bio je i na čelu njegove Fondacije za borbu protiv korupcije.

Kira Jarmuš, koja je bila portparolka Navaljnog, sinoć je objavila da je "neko polomio staklo na automobilu i prsnuo mu (Volkovu) suzavac u oči", nakon čega je ruskog opozicionara počeo da udara čekićem.

Ovaj napad se desio skoro mesec dana nakon iznenadne smrti Navaljnog u ruskom zatvoru u Arktičkom krugu, a za koju su Volkov i udovica Julija Navaljnaja direktno okrivili Putina.

Gardijn navodi da je Volkov samo dan pre nego što je napadnut na društvenim mrežama napisao da je "Putin ubio Navaljnog".

- I mnoge druge pre njega - poručio je on, a britanski list navodi da je ovo bio eho sličnih tvrdnji koje su iznosili saveznici Navaljnog, kao i američki predsednik Džo Bajden.

Nakoliko sati pre napada Volkov je ruskom nezavisnom mediju Meduza kazao da je zabrinut za sopstvenu bezbednost nakon smrti Navaljnog.

- Ključni rizik je sada da ćemo svi biti ubijeni. A zašto, pa to je prilično očigledno - rekao je Volkov.

Tim koji je sarađivao sa Navaljnim objavio je fotografije na kojima se vidi kako su lice i noge Volkova prekrivene krvlju, kao i jedna koja prikazuje polomljeno stalo na njegovom automobilu

(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)