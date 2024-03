"TERORISTIČKI AKT U MOSKVI IMAĆE OZBILJNE POSLEDICE!" Janjić tvrdi: Moguće da su napad izveli ČEČENI, Rusija u teškoj situaciji!

Vest o terorističkom napadu u Moskvi udarna je vest u svim svetskim medijima.

O razmerama napada u ruskoj prestonici novinarka Tijana Vučinović razgovarala je sa sa Predsednikom foruma za etničke odnose Dušanom Janjićem.

- Nema spora da je ovo, da kažemo, užasan teroristički akt i to ne kriminalnih motiva nego političkih. I mene neveroatno podseća i asocira na oktobar 2002. godine kada su teroristi upali u Dubrovki u Pozorište i kada je stradalo oko 70 ljudi. Dakle, ovo je teroristički akt koji će imati ozbiljne posledice unutar Rusije, a i odraziće se na međunarodnu scenu, pogotovo na rat u Gazi i Ukrajini - ocenio je Janjić.

Dao je svoje viđenje cilja ovakvog napada:

- Pa, znate šta, to je, da kažemo, neki čin koji treba da izazove i da skrene pažnju. Nasilan čin da skrenete pažnju na neki politički problem. U ovom slučaju još nije jasno koji je to problem i već vidimo sporove između departmana ruskih vlasti. Već je predsednik Ukrajine odbacio svaku umešanost i zbog toga treba sačekati da se utvrdi da li je ovo zaista, kako većina medija tvrde, unutar Rusije organizovan teroristički akt.

- A onda je to vrlo ozbiljno kretanje unutar duboke države Rusije i može imati, kao što sam rekao, vrlo ozbiljne posledice. Dakle, ne treba sad žuriti sa samom definicijom. Ono što ovde zbunjuje je da su teroristi upali, da su se izvukli iz centra, da je ceo sistem zakazao, a mi znamo da se Rusija nalazi u ratu, da su bili izbori, da je velika prisutnost policije, su demonstranti hapšeni. Dakle, puno toga ostaje da se raščisti i ja prvo očekujem, naravno, šta će reći službe iz Moskve, šta će reći da njihova federalna služba - rekao je Janjić i dodao:

- Vidimo da oni još oni nisu preduzeli ozbiljne akcije, barem nema za sad informacije i potrage za teroristima. Sve u svemu, neprihvatljivo je da se ovaj put kaže, kao i u slučaju Mosada, da nisu znali za napad na koncert koji se dogodio početkom ove čitave drame. Dakle, ozbiljno je ovo.

Smatra da je sednica Saveta bezbednosti koja će o raspravljati o ovom nemilom događaju izvesna:

- Ne treba žuriti, ali u svakom slučaju jasno je da ćemo imati i sednicu Saveta bezbednosti o ovome i da ćemo mi kao javnost i naš politički vrh morati da pažljivo razmislimo kako da se opredelimo prema ovom konkretnom događaju.

Izjavu zvaničnog Kijeva da Ukrajina nije umešana u ovaj napad definisao je kao odbrambeni potez:

- To je samoodbrambeno, jer ovo podseća na taj napad koji je pripisan Čečenima, oktobra 2002. godine. Dakle, treba sačekati apsolutno. Nemoguće da oni to izvedu, ali vi nikad ne znate šta je terorizam. Vi jednostavno imate posla s ljudima koji mogu dugo biti spavači pa se aktivirati. Drugo, ovo je savremeno doba, digitalna komunikacija, tako da očekivano je da to kaže Ukrajinac, ona je prva sumnjiva sa strane Rusije. Drugo, očekivano je da se i department koji skreće pažnju da se očekuju teroristički napadi mora sada dnevno da se saopštava. Vrlo je dobro što BBC pokriva uživo i što ruske vlasti to ne onemogućavaju, a imaju mehanizme. Dakle, sve u svemu sačekajmo, vrlo je ozbiljna situacija.

Kaže da ne treba isključiti mogućnost da su napad izveli Čečeni:

- To je njihova asocijacija na oktobar 2002, ali ti Čečeni su se vrlo brzo pokazali kao saradnici federalne službe. Da li su i Čečeni mogući? Da. Jer cela centralnoazijska strana Rusije vri!

