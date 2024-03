"NISI OVDE SAM BRE!" OŠTRA POLEMIKA GOSTIJU oko terorističkog napada u Moskvi: Optuživanje Kijeva je klasična ruska dezinformacija

Prema najnovijim informacijama,broj žrtava terorističkog napada na "Krokus siti hol" u Moskvi porastao je na 143. Strahuje se da će crni bilans nastaviti da raste jer se još jedna osoba nalazi u kritičnom, a 19 u teškom stanju. Među njima je i troje dece.

U međuvremenu,identifikovan je i vođa ISISK-a Sanulah Gafari, a informacije koje su dospele u medije otkrivaju da ovaj 29- godišnji etnički Tadžik i njegova zloglasna teroristička organizacija imaju globalne ambicije koje bi mogle da ugroze ceo svet.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Darko Obradović, direktor Centra za stratešku analizu i potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji Ljuban Karan.

Obradović smatra da je Islamska država nesporno odgovorna za napad u Moskvi:

- Mi taj odgovor imamo od 2015. godine. To je ogranak Islamske države. Najkrediblnije države na svetu su upozorile Rusiju da se sprema napad. Rusija uporno otužuje Ukrajinu za veze sa Islamskom državom iako nema nikakve dokaze koji bi tu optužbu potkrepili - rekalo je Obradović i dodao:

- Podsetiću da su ruski turisti dignuti u vezduh na sinajskom poluostrvu što je takođe bio napad islamske države. Kada pogledate nastavak cele ove aktivnosti i da islamska država nije uništena kao ideja, kada pogledate da je 4. januara ista islamska država izvela teroristički napad tada je Iran optužio Ameriku. Sada Rusi optužuju Ukrajinu što je klasična ruska dezinformacija koja ne doprinosti borbi protiv terorizma.

Karan je protestovao zbog dužine Obradovićevog izlaganja, obrativši mu se rečima:

- Nisi ovde sam!

Potom je dao svoju analizu terorističkog akta:

- Kada je planirana ova teroristička akcija trebalo je da sve ukazuje na to da je to uradila Islamska država ili jedan marginalni njen odgranak ISIS K. Nema logike u tome. Izvođači mogu biti pripadnici neke terorističke grupe, ali sami naručioci su bitni. Sve ukazuje na to da je odgovoran neko ko želi destabilizaciju Rusije i Moskve i da je unajmio ili ucenio neku terorističku organizaciju da bi oni to izveli. Cilj ovog hibridnog rata je izazivanje unutrašnje nestabilnost države. Ukrajina gubi i sada prelaze na divezantske i terorističke akcije.

01:43 NISI OVDE SAM BRE! Oštra polemika gostiju oko terorističkog napada u Moskvi: Optuživanje Kijeva je klasična ruska dezinformacija

Obradović se ubacio u Karanovo izlaganja, na šta je on ponovo reagovao:

- Polako, pustim me da kažem bre. Pola sata si ti pričao i pustio sam te.

- Nisam već svega pet minuta - rekao je Obradović.

