Finska policija saopštila je da se u školi u gradu Vanta, u predgrađu Helsinkija dogodila pucnjava. Kako saznajemo, u 9:08 dvanaestogodišnji dečak je pucao u školi Vijertola i tom prilikom je ubijeno jedno dete a dva su povređena.

olicija je odmah izašla na lice mesta, a u program Pulsa Srbije na Kurir televiziji iz Helsinkija se uključila Mirjana Mirolović, koja radi kao profesorka ali u drugoj školi.

- Za sada ne znamo nešto puno, ali nažalost jedno dete je preminulo, druga dva su u bolnici i mi sad čekamo vesti, pratimo sajt policije i u svakom momentu gledamo da li će izaći neka nova vest. Direktori škola i vrtića su uglavnom izvestili sve roditelje i sve radnike i nastavnike o tome i sada smo svi u pozornosti i čekamo kakvu će novu vest objaviti.

foto: Kurir televizija

Na pitanje šta bi mogli da budu motivi napada, profesorka je rekla:

- Pa ne zna se još ništa, obično naravno motivi kod dece pogotovo budu ako je bilo neko vršnjačko nasilje u pitanju. Međutim, ovde se sumnja možda da je i dete imalo nekih psihičkih problema, sada će to naravno nadležne institucije već to odrediti i reći, tako da eto mi sada čekamo da vidimo taj razlog. Svi naravno čekaju da čuju koji je razlog u pitanju, zašto se uopšte to dogodilo.

Opisala je i kakva je trenutna situacija u školi.

- Policija i dalje istražuje, ta škola je sada zatvorena, a mi u drugim školama smo nastavili i dalje da radimo normalno, ali naravno u svakom kraju hodnika se čuje priča o tome, mislim i deca su uplašena i mi smo kao nastavnici naravno zabrinuti. Policija je uhvatila to dete i oružje je u posedu policije i sada čekamo neke nove informacije.

05:33 PROFESORKA IZ SRBIJE ZA KURIR TELEVIZIJU O PUCNJAVI U ŠKOLI U HELSINKIJU: Nema obezbeđenja, niko ne zna kako je dete UNELO PIŠTOLJ

Prokomentarisala je i detalje vezane za počinioca ovog zločina.

- Pa ne zna se još ništa, zato kažem da je to sada trenutno nezvanična informacija da je imao neke probleme, ali sada se zna da ima 12 godina. Ne zna se ni porodično stanje, ništa.

U Finskoj ne postoje posebne mere obezbeđenja u školama.

- Nažalost ne, iako je ovo Finska i da kažem zapadna zemlja razvijena, ali po školama nema obezbeđenja, postoje domari, ali znate već domari šta rade, koji je njihov posao. Ja pretpostavljam da će se sada, bar se nadam, da će se sada direktori škola okupiti, mislim rešiti to na neki način, da bar eto neko obezbeđenje ili bar neka kontrola postoji šta deca unose u školu.

Kurir.rs

