Naselje Časiv Jar, koji se nalazi u delu Donjecke oblasti koju još uvek kontroliše Kijev, suočava se sa sudbinom Avdejevke i Bahmuta, rekao je oficir oružanih snaga Ukrajine Igor Lapin u intervjuu sa bivšim poslanikom Borislavom Berezom.

Lapin smatra da ukrajinske trupe neće moći da održe odbranu Časiv Jara, ako ruska vojska prekine snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine u ovoj oblasti.

- Ista sudbina čeka Časiv Jar u svetlu izveštaja o našim problemima sa odbrambenim linijama. To me ne čini mnogo srećnim - rekao je on.

Podsetimo, 21. maja 2023. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je oslobađanje Bahmuta u Donjecku. U februaru ove godine ruske trupe su u potpunosti preuzele kontrolu nad Avdijevkom.

Prethodno su ruske trupe uz podršku jurišnih aviona, artiljerije i dronova uspeli da preuzmu kontrolu nad nekoliko ukrajinskih utvrđenih područja u blizini Časiv Jara.

Ruski borci su uspeli da ostvare značajan napredak, uzevši pod kontrolu većinu ruta snabdevanja ukrajinskih oružanih snaga u ovoj oblasti.

Nakon gubitka Soledara 16. januara 2023. i pada Kliščijevke 20. januara, Časiv Jar je postao ključni centar ukrajinske odbrane na Donjeckom frontu, pošto je postao jedini put za ukrajinske trupe i snabdevanje u i iz opkoljenog Bahmuta.

Grad je predstavljao poziciju za pregrupisanje, gde su ukrajinske trupe rotirali u i iz Bahmuta, dajući im vremena za odmor i snabdevanje. Od predratnog stanovništva od 15.000, do marta 2023. godine u gradu je ostalo samo oko 1.500 stanovnika.

Nakon što su ruske snage zauzele sve značajne delove Bahmuta, Časiv Jar je postao utvrđena artiljerijska baza, podržavajući ukrajinske snage u bočnim napadima na rusku armiju u samom Bahmutu.

(Kurir.rs/Rosijskaja Gazeta/Preneo: Đ. M.)

