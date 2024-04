"IMATE PRAVO DA GA UBIJETE GDE GOD DA SE NALAZI!" Politikolog objašnjava ZAŠTO je Izrael gađao iranski konzulat META JE BIO ON?!

Iran je najavio da će odgovoriti na napad na zgradu njegovog konzulata u Damasku u kom je ubijeno sedam pripadnika iranske Revolucionarne garde i šest Sirijaca, i poručio da će Izrael zažaliti jer ga je izveo. Zvanični Teheran pozvao je i Ujedinjene nacije da reaguju zbog ovog napada, a Turska upozorava da bi ovaj sukob mogao da preraste u regionalni.

Napad na iranski konzulat, njegove eventualne posledice, ali i sveukupna geopolitička zbivanja u jutarnjem programu Kurir televizije komentarisali Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije i Vladimir Kljajić, politikolog.

Kljajić se osvrnuo na izjave iz Izraela koje su stigle nakon napada:

- Ono što iz Izraela dolazi kao informacija jeste da to uopšte nije bio konzulat nego vojna zgrada koju je koristio jedan od komandanata KUDS - to je specijalna jedinica koju Iran koristi za strane operacije. On je, kao i njegov zamenik ubijen u tom napadu i na taj način je neutralisano njegovo dejstvo. Nije ubijen ambasador u Siriji niti niko od iranskih zvaničnika - rekao je Kljajić i dodao:

- Ovo, ipak, naravno dovodi do tenzije jer su oni bili informisani nekoliko minuta pre napada. Ubistvo komandanta KUDS nije nešto zbog čega će SAD da žale niti da izjavljuju saučešće Iranu, mada KUDS nije teroristička jedinica, već zvanično vezana za iransku vojsku.

Uporedio je cilj ovog napada sa ubistvom Sulejmanija po dekretu Donalda Trampa dok je bio na čelu SAD

- Ja bih to uporedio sa ubistvom Sulejmanija. SAD imaju tu politiku da kada vi nekoga targetirate kao neprijatelj imate pravo da ga ubijete gde god da se on nalazi. Mislim da je taj model preuzeo i Izrael. Komandant KUDS je očigledno označen kao i svojevremeno Sulejmani od strane SAD i zato njegovo boravak u zgradi konzulata nije bio prepreka Izraelu.

Zoronjić je izrazio uverenje da će ovaj napad dovesti do izvesnih vidova eskalacije, ali da Iran neće ulaziti u diraktan sukob sa Izraelom.

- Napad na bilo koje diplomatsko predstavništvo bilo koje zemlje nije uobučajena stvar i nije u skladu sa konvencijama ratovanja. Izrael je mnogo puta gađao ciljeve u Siriji, ali nijednom nije izveo napad ovog tipa. Podsetio bih na slučaj kada je Amerika pogodila kinesku ambasadu pa su neki tražili da Kina postane učesnica u ratu, međutim, Kinezi su tu pametnije odigrali i nisu ulazili u vojni konflikt - rekao je Zoronjić i dodao:

- Slično tome ovo može da poljulja situaciju, ali ne verujem da bi Iran ulazio u rat sa Izraelom jer nije siguran da može da ga dobije. Zašto bi neko ulazio u rat ako nije siguran da ga može dobiti? Evo to je uradila Rusija i dve godine se valjaju u blatu oko Avdejevke i td. Mislim da će se učiti na tuđim greškama. Što se tiče eskalacije do nje će sigurno doći. Da li će to biti napad na američke vojne baze ili nešto drugo, ali pitanje je sa čim zapravo Iran raspolaže kada je naoružanje u pitanju.

