ON JE JEMČIO 175 MILIONA $ TRAMPU: Raspliće se priča oko sudske kaucije, u njoj su još dvojica milijardera i jedno veliko OBEĆANJE

Don Henki, predsednik i najveći akcionar kompanije "Najt spešalti inšurans", jemčio je kauciju od 175 miliona dolara koju je Donald Tramp, bivši američki predsednik, položio njujorškom sudu kako bi izbegao zaplenu imovine.

BBC je objavio da je Tramp time privremeno sprečio državu da mu oduzme nekretnine poput "Tramp kule" na Menhetnu i njegovog imanja Mar-a-Lago na Floridi.

Proces u kojem se Tramp, verovatni republikanski kandidat na predsedničkim izborima u novembru, optužuje za prevaru 2022. pokrenula je Leticija Džejms, tužiteljka savezne države Njujork iz Demokratske partije.

Henki je za CNN kazao da je dogovor o jemstvu za kauciju sa Trampom postigao brzo i da je bivši šef Bele kuće dao gotovinu kao zalog.

- To je ono što mi radimo. Ja sam srećan što mogu to da uradim. Uradili bismo to i za bilo koga drugog. To je bila laka transakcija. Veoma brzo je sve obavljeno - kazao je Henki.

Don Henki foto: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Američka televizija naklonjena demokratama navodi da se Henkijeva kompanija iz Kalifornije bavi obezbeđivanjem pozajmica sa visokim kamatnim stopama za kupovinu automobila i to ljudima sa slabim kreditnim rejtingom.

Navodi se da je Henki, koji je podržavao Trampove predsedničke kampanje, kazao da se sam prošlog meseca obratio kompaniji bivšeg predsednika SAD, u trenutku kada je sudija u Njujorku tražio uplatu punog iznosa kaucije od 464 miliona dolara.

Apelacioni sud je u međuvremenu dozvolio Trampu da uplati manju sumu od 175 miliona dolara, nakon čega se njegov tim obratio Henkiju, čije bogatstvo Forbs procenjuje na 7,4 milijarde dolara.

- Razgovarali smo o sakupljanju novca za kauciju tih razmera - rekao je Henki za CNN.

foto: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Po njegovim rečima, Tramp je isprva planirao da položi obveznice i keš u odnosu 80% prema 20%, ali iako je Henkijev "Najt spešalti inšurans" primio obveznice i odobrio ih, one na kraju nisu položene.

- Na kraju je on dao sve u kešu - naveo je Henki i dodao da ne zna odakle je Tramp nabavio tu gotovinu.

Henki je prethodno za Forbs kazao da "nikada nije sreo Trampa niti je ikada pričao sa njim telefonom".

- Čuo sam da mu je bila potrebna pozajmica ili obveznica, a mi to radimo - kazao je Henki i američkom magazinu naglasio da je dogovor sa Trampovom kompanijom sklopljen u roku od nekoliko dana.

foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Forbs navodi da Henki možda stvarno nikada nije sreo Trampa, ali je on takođe i najveći deoničar kompanije "Aksos fajnenšal", koja je 2022. refinansirala hipoteke "Tramp kule" i rizorta koji bivši američki predsednik ima na Floridi.

Američki magazin navodi da je "Aksos fajnenšal" ranije poslovao i sa Trampovim zetom Džaredom Kušnerom.

Harold Hem foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Rojters je krajem prošlog meseca, u vreme dok je sud od Trampa još uvek tražio da uplati pun iznos kaucije, objavio da su u njeno obezbeđivanje uključena barem dvojica milijardera.

Harold Hem u Beloj kući (levo) 2018. dok je Tramp bio predsednik SAD foto: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia

Prema izvorima britanske agencije u tu priču je bio uključen Džon Polson, osivač hedž fonda, koji je iza scene radio sa drugim donatorima zabrinutim zbog finanskih problema u koje je zapao Tramp.

Džon Polson foto: ROB RICH / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od Rojtersovih izvora kazao je da je među donatorima bio i naftni magnat Harold Hem.

foto: INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

Polsonova kompanije nije tada odgovorila na upit za komentar, a Hem je navodno spustio slušalicu novinaru Rojtersa.

foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Britanska agencija je navela, pozivajući se na neimenovani izvor, da Trumprazmišlja da Polsona postavi za ministra finansija ukoliko pobedi na novembarskim izborima i vrati se u Belu kuću.

