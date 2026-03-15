IRAN ZAPRETIO DA ĆE LIKVIDIRATI NETANJAHUA! "Nastavićemo da ga pratimo i ubićemo ga", Tramp pozvao OVE zemlje na akciju u Ormuskom moreuzu! (FOTO/VIDEO)
Danas je 16. dan rata Izraela i SAD protiv Irana.
Amerika i Izrael nastavljaju sa bombardovanjem Irana, dok Teheran uzvraća udarima na američke vojne ciljeve, Izrael i ključne naftne luke i rafinerije širom Bliskog istoka.
Do sada je poginulo na hiljade ljudi, najviše u napadima na Iran i Hezbolah u Libanu.
Ormuski moreuz je i dalje zatvoren za plovidbu, ali je Iran ipak pustio neke brodove da prođu.
Amerika šalje dodatne trupe i ratne brodove na Bliski istok, što ukazuje na dodatno pooštravanje situacije.
Iranska garda zapretila da će likvidirati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua
Iran je najavio da će ciljati premijera Izraela, Benjamina Netanjahua, navode državni mediji, a prenosi BBC.
Poluzvanična agencija Mehr, izvestila je da će Korpus Islamske Revolucionarne garde (IRGC) "nastaviti da ga prati i ubije silom".
IRGC takođe tvrdi da su tokom svog 52. talasa napada na Izrael uništeni ciljevi u Izraelu, kao i tri američke baze u regionu.
Nezvanično: Tramp odbio pokušaje za pregovore sa Iranom o primirju
Predsednik SAD Donald Tramp je odbio pokušaje američkih saveznika na Bliskom istoku da pokrenu pregovore o primirju s Iranom, objavila je agencija Rojters na svom sajtu, pozivajući se na više anonimnih izvora.
Prema tri Rojtersova izvora, nekoliko država u regionu je pokušalo da otvori kanal za pregovore o prekidu vatre dve nedelje od početka rata velikim napadima SAD i Izraela na Iran.
Oman koji je do rata posredovao u pregovorima, pokušao je više puta da otvori liniju za komunikacije, ali je Bela kuća jasno stavila do znanja da nije zainteresovana, tvrde dva Rojtersova izvora.
Jedan visoki zvaničnik Bele kuće je potvrdio toj agenciji da je Tramp odbio pokušaje za početak pregovora i da je fokusiran na nastavak rata da bi što više oslabio vojne kapacitete Teherana.
- Trenutno nije zainteresovan za to, a mi ćemo nastaviti sa misijom nesmanjenom težinom. Možda će biti dana (za pregovore), ali ne sada - rekao je zvaničnik.
Drugi visokopozicionirani Rojtersov izvor iz Trampove administracije naveo je da trenutno nema planova za prekid vojne operacije.
- Predsednik Tramp je rekao da je novo potencijalno rukovodstvo u Iranu naznačilo da želi da pregovara, na kraju će i pregovarati. Za sada se operacija "Epski bes" nastavlja istom snagom.
Iran je za sada takođe isključuje mogućnost prekida vatre. Dva viša neimenovana iranska zvaničnika rekla su Rojtersu da Teheran insistira na tome da bilo kakvi pregovori mogu početi tek pošto prestanu napadi SAD i Izraela.
Nedostatak interesovanja Vašingtona i Teherana sugeriše da se obe strane spremaju za produženi sukob.
Američki napadi u petak uveče na iransko ostrvo Harg, glavno čvorište za izvoz nafte i važno vojno uporište, ukazuju na Trampovu odlučnost da nastavi rat, dok Iran želi da Hormuski moreuz drži pod blokadom i preti da će pojačati napade na susedne zemlje.
Ujedinjeni Arapski Emirati odbacuju optužbe Irana, zadržavaju pravo na samoodbranu
Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su odbacili optužbe iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija da su Emirati napali Iran.
- Nakon brutalnog iranskog napada na UAE, gospodin Abas Aragči je optužio UAE za napad na Iran, u konfuznoj politici koja je pogrešno procenila metu, izgubila put i kojoj nedostaje mudrost. UAE imaju pravo da se brane od ove nametnute terorističke agresije, ali nastavljaju da daju prioritet razumu i logici, pokazuju uzdržanost i traže izlaz za Iran i region - objavio je Anvar Gargaš, diplomatski savetnik predsednika Emirata Mohameda bin Zajeda al Nahjana, na društvenoj mreži Iks.
Iran je danas izdao upozorenje o evakuaciji za tri glavna lučka grada u Emiratima, po prvi put otvoreno preteći imovini susedne zemlje koja nije američka, javio je Asošiejted pres.
Aragči je za medij MS NOW rekao da su SAD napale ostrvo Harg i ostrvo Abu Musa artiljerijom kratkog dometa sa dve lokacije u Emiratima, iz Ras el-Hajme i jednog mesta "vrlo blizu Dubaija", nazvavši to opasnim.
Dodao je da će Iran "pokušati da bude oprezan da ne napadne nijedno naseljeno područje" tamo. Iran bez pružanja dokaza tvrdi da su SAD koristile "luke, dokove i skrovišta" u Emiratima za napade na iransko ostrvo Harg.
Zvaničnik UAE Gargaš je u objavi na Iksu dodao da je iranski ministar svojim opravdanjem "osudio sopstvenu zemlju, pojačao njenu izolaciju i razotkrio njenu agresiju", iako je znao da su Emirati "ulagali iskrene napore do poslednjeg trenutka da posreduju između Vašingtona i Teherana" kako bi rat bio sprečen.
Ministarstvo odbrane Emirata je saopštilo da je Iran prema toj zemlji ispalio devet balističkih raketa i poslao 33 drona.
Ministarstvo je navelo da je na UAE od 28. februara poslato ukupno 1.600 dronova, ispaljene su 294 balističke rakete i 15 krstarećih raketa, i da je u napadima poginulo šest osoba, a 141 osoba je ranjena.
Tramp tvrdi da je ostrvo Harg uništeno
Već nekoliko dana Donald Tramp nagoveštava da bi mogao da se dogodi završetak rata, ali sukobi se još uvek nastavljaju.
U intervjuu za NBC News rekao je da se čini da je Iran spreman na dogovor o okončanju sukoba, ali da "uslovi nisu dovoljno dobri". Iran je demantovao ove tvrdnje.
Tramp je izjavio da je američka vojska potpuno uništila ostrvo Harg, ključnu bazu iranskih naftnih postrojenja, ali je dodao da bi mogao ponovo da napadne ostrvo "čisto iz zabave".
IDF: Iran ispalio rakete prema Izraelu
Izraelska vojska je saopštila da je Iran ispalio rakete prema Izraelu.
Iranska agencija Fars, povezana sa IRGC, izvestila je da je lansirana nova serija raketa iz Irana, dok je libanska militantna grupa Hezbolah takođe ispalila rakete ili poslala dronove prema severnim regionima Izraela.
Napadi na zemlje Zaliva se nastavljaju - najnovija dešavanja
Tokom noći, Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je oborilo 26 iranskih dronova nad svojom teritorijom, uglavnom u blizini prestonice Rijada i u istočnim delovima zemlje.
Oko 03:30 sati ujutru, UAE su objavili da njihovi sistemi protivvazdušne odbrane reagovali na dolazeće napade raketama i dronovima iz Irana. Ovo se desilo nakon požara u luci Fudžajra, gde se nalazi veliki naftni izvozni terminal, a koji je napadnut dronom u subotu.
U isto vreme, Bahrein je saopštio da se oglasila sirena za vazdušnu opasnost i apelovao na stanovništvo da potraži najbliže sklonište.
Tokom noći, SAD su naredile svim državnim službenicima i njihovim porodicama da napuste Oman iz bezbednosnih razloga.
Kuvajt je u nedelju saopštio da je njegova Nacionalna garda oborila pet iranskih dronova u prethodna 24 sata.
Katar je kasno u subotu objavio izveštaj o raketnim napadima i udarima dronova od kojih se odbranio tokom dana, ali nije prijavio nove napade tokom noći.
Tramp: "Ne znam da li je iranski vrhovni vođa uopšte živ"
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nije sigurno da li je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei uopšte živ nakon američko-izraelskih napada. U razgovoru za NBC News, Tramp je rekao da nema potvrde o njegovom stanju.
- Ne znam da li je uopšte živ. Za sada niko nije uspeo da ga pokaže. Čujem da nije živ, a ako jeste, trebao bi da učini nešto vrlo pametno za svoju zemlju - da se preda. Neki misle da je živ, ali vrlo teško ranjen - rekao je Tramp.
Dan ranije američki ministar rata Pit Hegset rekao je da je vrhovni vođa verovatno "unakažen" nakon što je ranjen u američko-izraelskim napadima.
Tramp je u istom intervjuu rekao i da očekuje da će se druge države uključiti u osiguravanje plovidbe kroz Ormuski moreuz, ključni prolaz za izvoz nafte koji Iran trenutno blokira.
- Nisam želeo da imenujem koje bi zemlje mogle da pomognu, ali možete pretpostaviti. Mislim da će se uključiti i neke države koje bi vas iznenadile - rekao je Tramp.
Ranije je na društvenoj mreži Truth Social napisao da će "mnoge zemlje" poslati ratne brodove kako bi pomogle da održe prolaz otvorenim. Izrazio je nadu da će se u operaciju uključiti Ujedinjeno Kraljevstvo, Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i druge države.
Emirati javljaju o novim napadima
Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvale su stanovnike da ostanu na sigurnim mestima nakon što je zemlja prijavila novi raketni napad danas ujutro.
UAE je jedna od zemalja koje je Iran napao otkako je američka i izraelska operacija, pokrenuta ranije ovog meseca, izazvala rat s Teheranom.
Američki bombarderi natovareni raketama poleću iz Velike Britanije
Američke snage nastavljaju da lete prema ratnoj zoni iz baze RAF Fairford u Gločesteršajeru u Velikoj Britaniji.
Britanska vlada je odobrila dopuštenje pod uslovom da misije budu "odbrambene" u ciljanom napadu na iranska raketna mesta.
Osoblje je juče viđeno kako natovara municiju na bombarder B-1, dok je i veliki Being B-52 Stratofortress bio u pripremi.
Iran uhapsio 20 osoba zbog sumnje na saradnju s Izraelom
Iran je uhapsio 20 osoba na severozapadu zemlje zbog sumnje da su Izraelu slali podatke o vojnim lokacijama, usred izraelskih napada.
Britanski premijer razmatra slanje hiljada dronova presretača na Bliski istok
Kir Starmer mogao bi da pošalje hiljade dronova presretača na Bliski istok, navodi britanski Telegraf.
Vojni zvaničnici ispituju da li bi sistem za presretanje dronova "Octopus", koji se proizvodi u Velikoj Britaniji i trenutno koristi u Ukrajini protiv ruskih dronova, mogao da bude upotrebljen za jačanje britanske odbrane protiv iranskih dronova "šahed".
Amerika objavila imena šest vojnika poginulih u padu aviona u Iraku
Ministarstvo rata SAD objavilo je imena svih šest članova posade koji su poginuli kada se njihov avion za dopunu gorivom u vazduhu Boing KC-135 Stratotanker srušio u zapadnom Iraku u četvrtak.
Vlasti i dalje istražuju uzrok nesreće. Za sada je navedeno da pad aviona nije bio posledica neprijateljske vatre niti takozvane "prijateljske vatre".
U nesreći su poginuli:
Džon A. Kliner (33) iz Auburnа u državi Alabama
Arijana G. Savino (31) iz Kovingtona u državi Vašington
Ešli B. Pruit (34) iz Bardstauna u Kentakiju
Set R. Koval (38) iz Murzvila u Indijani
Kurtis J. Angst (30) iz Vilmingtona u Ohaju
Tajler H. Simons (28) iz Kolumbusa u Ohaju
Načelnik Nacionalne garde objavio je njihovu zajedničku fotografiju na društvenoj mreži X.
Troje poginulih pripadalo je 6. krilu za dopunu gorivom iz vazduhoplovne vojne baze Mekdil na Floridi, dok su preostalo troje bili pripadnici 121. krila za dopunu gorivom iz baze Nacionalne garde Rikenbejker.
Izrael: Rat ulazi u odlučujuću fazu
Ovog vikenda izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da rat ulazi u odlučujuću fazu i da će se nastaviti onoliko dugo koliko bude potrebno.
Iran nastavlja s raketnim napadima
Tokom noći i jutra Iran je nastavio da ispaljuje rakete prema Izraelu. Većinu projektila presreli su izraelski sistemi protivvazdušne odbrane, saopštile su vlasti.
Reakcije država na Trampov poziv da se obezbedi Ormuski moreuz
U objavi na svojoj platformi Truth Social u subotu, Donald Tramp napisao je da se nada da će pet država - Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i Velika Britanija, poslati ratne brodove u Ormuski moreuz kako taj prolaz "više ne bi predstavljao pretnju" od strane Irana.
Evo kako su neke od tih zemalja do sada reagovale:
Velika Britanija
Portparol britanskog Ministarstva odbrane izjavio je da London trenutno razgovara sa saveznicima i partnerima o različitim opcijama za obezbeđivanje pomorskog saobraćaja u regionu.
- Kao što smo ranije rekli, trenutno sa saveznicima i partnerima razmatramo niz opcija kako bismo obezbedili sigurnost plovidbe u regionu - naveo je portparol.
Kina
Portparol ambasade Kine u Vašingtonu izjavio je za CNN da Kina poziva na hitan prekid neprijateljstava.
Nije precizirano da li će Peking prihvatiti Trampov zahtev, ali je naglašeno da sve strane imaju odgovornost da obezbede stabilno i neometano snabdevanje energentima. Dodato je i da će Kina nastaviti da jača komunikaciju sa relevantnim akterima.
Japan
Japan, koji Ameriku smatra svojim najbližim saveznikom, još nije zvanično odgovorio na Trampov poziv.
Međutim, zvaničnici su rekli japanskom mediju NHK da bi ovo pitanje moglo biti na dnevnom redu tokom predstojeće posete premijerke Sanae Takaiči Sjedinjenim Državama, koja počinje u sredu.
Jedan zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova rekao je da Japan neće odmah poslati ratne brodove samo zato što je to Tramp zatražio.
- Japan sam odlučuje o svom odgovoru, a nezavisna procena je od suštinskog značaja - rekao je on.
Francuska
Vlada Francuske takođe nije odmah izdala zvaničan odgovor.
Ipak, nekoliko sati nakon Trampove objave, zvanični nalog francuskog Ministarstva spoljnih poslova na mreži X demantovao je izveštaje da Francuska šalje ratne brodove u Ormuski moreuz.
U objavi se navodi da francuski nosač aviona i prateća grupa ostaju u istočnom Mediteranu i da se vojni stav nije promenio, naglašavajući da je njihova misija odbrambene prirode.
Južna Koreja
Do sada nije bilo neposredne reakcije iz Južne Koreje na Trampov poziv.
Formula 1 otkazuje dve predstojeće trke na Bliskom istoku
Formula 1 saopštila je da su otkazane dve predstojeće trke planirane na Bliskom istoku.
Trke Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina i Veliku nagradu Saudijske Arabije, koje je trebalo da se voze u aprilu, otkazane su danas zbog rata na Bliskom istoku.
Formula 1 je, kako se navodi, nakon "pažljivih procena" zaključila da nije bezbedno održati ove trke zbog tekućeg sukoba u regionu.
Međunarodna automobilska federacija (FIA) je saopštila da je odlučeno da, "iako je razmatrano nekoliko alternativa", neće biti zamena tih trka u aprilu.
Četvrta trka sezone trebalo je da se vozi u Bahreinu 12. aprila, a trka u Saudijskoj Arabiji nedelju dana kasnije.
Saudijska Arabija, Dubai i Katar prijavili presretanja projektila
Vlasti u Saudijskoj Arabiji, Dubaiju i Kataru saopštile su da su zabeležena presretanja projektila na njihovim teritorijama ili u njihovom vazdušnom prostoru.
Amerikancima ponovo preporučeno da napuste zemlje širom Bliskog istoka
Američkim državljanima upućen je poziv da napuste više zemalja širom Bliskog istoka zbog rastućih bezbednosnih rizika i nestabilne situacije u regionu.
Izrael noćas presreo iranske rakete
Izraelska vojska saopštila je da je u ranim jutarnjim satima presretala rakete lansirane iz Irana. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u više delova zemlje dok su protivraketni sistemi reagovali na napad.
