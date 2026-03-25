9:01

Napad izraelske vojske na štab Hezbolaha u južnom Libanu

8:43

Proiranski Islamski otpor u Iraku objavio snimak napada na američku bazu "Kamp Sloboda"

Proiranski Islamski otpor u Iraku objavio je jutros snimak napada na američku bazu "Kamp Sloboda" u Bagdadu koji je izveden u ponedeljak.

8:30

Rakete i dronovi udaraju širom regiona uprkos Trampoj tvrdnji o pobedi nad Iranom

Uprkos tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa da su SAD pobedile u ratu s Iranom, sukobljene strane su nastavile sa napadima tokom protekle noći i jutros.

- Izraelske odbrambene snage objavile su na Telegram da su pokrenule napade usmerene na infrastrukturu širom Teherana. Iranska novinska agencija SNN saopštila je da je u vazdušnim udarima pogođeno stambeno naselje.

- Iranska Revolucionarna garda je saopštila da je pokrenula napade na lokacije u Izraelu, uključujući Tel Aviv i Kirjat Šmonu, kao i na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.

Iranska revolucionarna garda, IRGC

- Kuvajt je saopštio da je odbio nove napade, ali da su dronovi su pogodili i zapalili rezervoar za gorivo na međunarodnom aerodromu u prestonici Kuvajt Sitiju.

- Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je uništilo najmanje osam dronova u istočnoj pokrajini kraljevine bogatoj naftom.

- Sirene za uzbunu na raketni napad oglasile su se i u Bahreinu.

8:06

Ovako je Tramp "otpuštao" učesnike rijalitija "Šegrt"

7:36

Portparol iranske vojske nakon "Trampe, otpušten si!" poručio predsedniku SAD da "pregovara sa samim sobom"

Američki predsednik Donald Tramp je sinoć u Beloj kući, prilikom polaganja zakletve novog ministra unutrašnje bezbednosti, ponovio tvrdnje da Iran više nema mornaricu, vođe niti radarske sisteme za prevenciju vazdušnih udara i nazvao vojnu operaciju SAD "ogromnim uspehom".

- Razgovaramo sa pravim ljudima i oni očajnički žele da postignu dogovor - kazao je Tramp o mirovnim pregovorima sa Teheranom za koje je naveo da se vode "upravo sada" i da u njima pored ranijih američkih pregovarača - njegovog izaslanika za Bliski istok Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera sada učestvuju i potpredsednik Džej Di Vens i šef Stejt departmenta Marko Rubio.

Ubrzo je stigao podsmešljiv odgovor iz Teherana na Trampove tvrdnje o napretku u pregovorima.

Američki predsednik Donald Tramp

Brigadni general Ebrahim Zolfagari, portparol Generalštaba iranske vojske, obratio se prvi put u nedelju predsedniku SAD na način na koji se Tramp obraćao učesnicima rijalija "Šegrt" i "VIP šegrt" kada ih je izbacivao iz ovog TV šou programa koji je veoma uspešno vodio neko vreme pre ulaska u politiku.

- Hej Trampe, otpušten si. Poznata ti je ova rečenica. Hvala na pažnji u vezi s ovim pitanjem - kazao je tada Zolfagari.

Danas je on rekao i da američki predsednik pokušava da "prikaže poraz SAD kao dogovor".

- Strateška sila o kojoj ste ranije govorili pretvorila se u strateški neuspeh. Onaj koji tvrdi da je globalna supersila bi se već izvukao iz ovog haosa da je mogao. „Da li su vaši unutrašnji sukobi dostigli tačku u kojoj pregovarate sami sa sobom? - poručio je sada Zolfagari Trampu.

7:32

Iran: Brodovi koji nisu neprijateljski mogu kroz Ormuski moreuz u koordinaciji sa nama

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama je saopštila da "brodovi koji nisu neprijateljski" mogu da procđu kroz Ormuski moreuz pod uslovom da koordinišu to sa "nadležnim iranskim vlastima".

Ormuski moreuz

Svetski mediji su i prethodnih dana javljali da su se pojedine i zemlje i pomorske kompanije direktno s Iranom u tajnosti dogovarale oko dozvole za prolazak tim plovnim putem koji je od vitalnog značaja za globalno snabdevanje energentima, a navodno je "cena" dozvole išla i do dva miliona dolara.

Napadnut tajlandski brod u Ormuskom moreuzu

7:25

Pentagon spreme 3.000 padobranaca za desant na ostrvo Harg? 

Američki mediji su sinoć objavili da se očekuje da će Pentagon rasporediti trupe iz 82. vazdušno-desantne divizije na Bliski istok.

Američka vojska

Ove padobranske jedinice mogle bi da budu iskorišćene za zauzimanje ostrva Harg, strateški ključnog ostrva za Teheran na kojem se nalaze skladišta i objekti za utovar nafte i preko kojeg ide oko 90% izvoza iranske nafte.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.

Bivši zvaničnici Pentagona i vojni stručnjaci smatraju da bi američke trupe verovatno lako mogle da preuzmu kontrolu nad ovim malim ostrvom.

7:20

Rezime 25. dana rata

