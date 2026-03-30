"VELIKI DAN U IRANU", TRAMP ŽELI POLA TONE URANIJUMA IZ "PIJUK PLANINE"! Kopnena vojska sprečava ATOMSKU BOMBU, kreću UDARI Teherana na američke UNIVERZITETE?
Danas je 31. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, Teheran uzvraća pretnjama na najave američke kopnene ofanzive.
Cena sirove nafte tipa Brent od jutros je ponovo u porastu i jutros je prešla 115 dolara za barel nakon otvaranja finansijskih trišta u Aziji.
U Bahreinu već dve uzbune zbog raketa
U Bahreinu su se jutros dva puta aktivirao sirene za uzbunu na raketnu opasnost.
Ponovo sirene kod izraelskog nuklearnog centra, IDF napada "vojnu infrastrukturu" širom Teherana
Izraelska vojska jutros je saopštila da izvodi vazdušne udare na "vojnu infrastrukturu" širom Teherana, prenosi AP.
Prethodno su Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile da je Iran lansirao rakete prema Izraelu.
Sirene su se oglasile u području u blizini glavnog izraelskog nuklearnog istraživačkog centra, dela zemlje koji je u proteklih nekoliko dana više puta bio meta napada.
Nastavljeni iranski napadi na Kuvajt nakon što je stradao radnik iz Indije
Kuvajtska nacionalna garda saopštila je jutros da je presrela pet dronova.
- Najnoviji vazdušni udari su se dogodili nakon smrti radnika iz Indije u iranskom napadu na postrojenje za električnu energiju i desalinizaciju u Kuvajtu - saopštilo je Ministarstvo za električnu energiju i vodu te zalivske zemlje.
Kuvajtske oružane snage su juče objavile da je deset njihovih pripadnika povređeno u iranskim napadima na vojne kampove, a skladište u vlasništvu privatne logističke kompanije takođe je bilo meta u udarima raketama i dronovima tokom poslednja 24 sata.
Tramp najavio "veliki dan u Iranu"
Američki predsednik Donald Tramp rano jutros je objavio novu poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) kojom najavljuje nešto što bi danas trabalo da se desi u Iranu, ne nudeći detalje.
- Veliki dan u Iranu. Mnogo dugo traženih meta je gađala i uništila naša SJAJNA VOJSKA, najbolja i najsmrtnosnija na svetu. Bog vas sve blagoslovio! Predsednik DJT (Donald Džej Tramp).
On je ovu poruku objavio par sati nakon razgovara sa novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan", gde je tvrdio da pregovori s Iranom teku "izuzetno dobro" i da je Teheran dozvolio prolazak većeg broja tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz "u znak poštovanja".
Tramp je ipak upozorio da se "nikad ne zna s Iranom“.
- Uvek moramo da ih dignemo u vazduh - dodao je šef Bele kuće.
Tramp je prethodno rekao da su SAD i Iran imali "direktne i indirektne" sastanke i poručio da su novi iranski lideri "veoma razumni".
Ove Trampove izjave u nedelju usledile su nakon što je Pakistan, zemlja koja deluje kao posrednik između Teherana i Vašingtona, saopštio da se sprema da bude domaćin "smislenih razgovora" u narednim danima sa ciljem okončanja jednomesečnog rata u Iranu.
Revolucionarna garda dala rok SAD ili napada američke univerzitete na Bliskom istoku
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde upozorio je da bi mogao da izvede odmazdu protiv kampusa američkih univerziteta koji imaju ispostave na Bliskom istoku, tvrdeći da su u nedavnim američkim i izraelskim vazdušnim udarima oštetili dva iranska univerziteta.
Iz Teherana je poručeno da bi kampusi povezani sa SAD u regionu mogli da postanu "legitimne mete" ukoliko Vašington formalno ne osudi napade na iranske univerzitete danas do podneva u ponedeljak.
Saopštenje je prva objavila novinska agencija Fars, koja je usko povezana sa Revolucionarnom gardom, a preuzeli su ga i drugi mediji.
U saopštenju se poziva osoblje, fakultet, studenti i stanovnici koji žive u okolini američkih kampusa na Bliskom istoku da se drže na udaljenosti od najmanje jednog kilometra od njih.
Politiko podseža da nekoliko američkih univerziteta ima ogranke u Persijskom zalivu, uključujući Univerzitet Teksas A&M u Kataru i Univerzitet Njujork u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Tramp šalje vojsku da izvuče skoro pola tona uranijuma iz "Pijuk planine"
Američki predsednik Donald Tramp razmatra vojnu operaciju sa ciljem izvlačenja više od 450 kilograma uranijuma iz Irana, izveštava Volstrit džurnal, a prenosi BBC.
List se poziva na neimenovane bezbednosne zvaničnike koji tvrde da bi zbog ove operacija "američke snage u toj zemlji verovatno ostale danima ili duže".
Navodi se da Tramp još uvek nije doneo odluku, ali da "ostaje generalno otvoren za tu ideju".
Prema rečima zvaničnika, to bi "moglo pomogne u ostvarivanju njegovog centralnog cilja", a to je da "spreči Iran da ikada napravi nuklearno oružje".
Njujork tajms izveštava da bi trupe raspoređene u regionu "mogle da budu iskorišćene u misiji usmerenoj na visoko obogaćeni uranijum Irana u nuklearnom postrojenju u Isfahanu", ali da bi mogle biti korišćene i za zauzimanje ostrva Harg ili zaštitu Ormuskog moreuza.
Kurir je 19. dana rata, pre skoro dve nedelje, preneo navode Njujork tajmsa da će naredna odluka Trampa u vezi sa ratom u Iranu biti da li, bez obzira na rizike, naredi zaplenu ili uništavanje nuklearnog materijala Teherana koji je skoro na nivou koji je potreban za atomsku bombu, a za koji se veruje da je i dalje uskladišten unutar planine Kolang Gaz La, poznate i kao "Pijuk planina", u pokrajini Isfahan.
Izvori i Volstrit džurnala i Njujork tajmsa ističu da bi operacija bila komplikovana i visoko rizična.
Rezime 30. dana rata
