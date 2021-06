MALI TRAMP Sebastijan Kurc uvukao mamu u svoj rat protiv tužilaštva!

Austrijski kancelar na sve moguće načine pokušava da izbegne kriminalnu istragu zbog koje mu preti do tri godine robije

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc (34) pretvorio se u "malog Trampa" i Austrija polako klizi prema tački bez povratka, prenosi u novoj analizi ugledni portal Politiko. Napadi kancelara i njemu odanih ljudi na tužilaštvo ugrozili su vladavinu prava u zemlji, koja važi za perjanicu demokratije u Evropi.

Trgovina uticajem

Austrijski kancelar je pokušao da se izvuče na svoju mamu Elizabet: - Moja majka je izuzetno tužna i zabrinuta. Kaže da je za mene želela nešto drugo, a ne politiku i ovakav tretman - rekao je Kurc za dnevni list Kronen cajtung.

Ljut Aleksander van der Belen, predsednik Austrije foto: Profimedia

Ministar ga iznervirao - Predsednik zapretio vojskom Koliko je situacija u Austriji napeta, svedoči i podatak da je predsednik Aleksander van der Belen zapretio da će narediti vojsci da izvrši naredbu suda kako bi se tužilaštvu dostavila dokumenta vezana za trgovinu uticajem. Naime, Kurcov bliski prijatelj i saradnik, ministar finansija Gernot Blimel, odbio je da preda hiljade dokumenata vezanih za istragu koju je zahtevalo tužilaštvo. Posle predsednikove pretnje on je ipak popustio. - Naše institucije moraju da obavljaju svoj posao u miru, bez ometanja. Moramo ozbiljno shvatiti tužilaštvo i pravosuđe - rekao je predsednik.

Profesorka Elizabet Kurc s pravom je zabrinuta, navodi Politiko i dodaje: - Njen sin je suočen s kriminalnom istragom zbog navodnog davanja lažnih izjava pred istražnim organima - preti mu do tri godine zatvora. Nekoliko članova njegovog užeg kabineta takođe je pod istragom, a među njima je i Kurcov bliski prijatelj i savetnik - ministar finansija Gernot Blimel. Njima se na teret stavljaju podmićivanje, ometanje pravde, trgovina uslugama i uticajem za radna mesta kod austrijskog operatera kockarnica. Franc Fišler, bivši evropski komesar za poljoprivredu iz Kurcove Narodne partije, uporedio je situaciju sa onom u Americi: - Austrija se suočava sa sličnom situacijom kao SAD pod Donaldom Trampom, čiji su nemilosrdni napadi na one koji istražuju njegova navodna kriminalna dela poljuljali poverenje javnosti u pravni sistem - rekao je on.

Tačka bez povratka

To što Kurc majku koristi kao svedoka da istražitelji i opozicija loše postupaju prema njemu samo je bezazleni primer orkestriranog pokušaja diskreditacije čitave istrage. - Posebno zabrinjavaju uporni napadi na tužilaštvo i istražne organe. Opasnost je u tome što kada kancelar i visoki zvaničnici napadaju pravosuđe, to ostaje u javnosti. Kad sistem upravljanja počne da klizi, brzo dođe do tačke bez povratka - rekao je Hajnc Majer, stručnjak za ustav. Kurc barem ima majku da ga uhvati, zaključuje u Politiko.

