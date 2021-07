ZA DAN REGISTROVANO 106 NOVIH SLUČAJEVA KORONE: U Sloveniji delta soj ponovo dominantan

U Sloveniji je u poslednja 24 sata potvrđeno 106 slučajeva zaraze korona virusom, a smrtnih slučajeva nije bilo, saopštila je danas Vlada.

Rast broja novozaraženi posledica je sve prisutnijeg "delta soja" korona virusa.

Procena je da je u Sloveniji aktivan 871 slučaj zaraze, a prosek broja slučajeva na dnevnom nivou poslednje nedelje je 70, prenosi Hina.

Epidemiolozi i zdravstvenih vlasti kažu da Slovenija ide u nov talas epidemije što se povezuje i sa širenjem zaraznijeg, sada dominantnog "delta soja".

Obe doze vakcine potrebne za zaštitu od težeg oblika bolesti dobilo je do sada 37,5 odsto stanovnika, a vlasti apeluju da se u ovom i narednom mesecu vakcinišu svi koji mogu jer je vakcina dovoljno, a nagoveštavaju i ograničenja za one koji to ne učine do jeseni.

Kurir.rs/Beta