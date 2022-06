CRNA GORA SVE BLIŽA OTVORENOM BALKANU? Simonida Kordić: Deo vlade je protiv jer se plaše DOMINACIJE SRBIJE

Crnogorski premijer Dritan Abazović izjavio je u ponedeljak da će predstavnici Crne Gore kao posmatrači ići u Ohrid na skup inicijative, kome će prisustvovati i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.

foto: EPA / Boris Pejovic

foto: EPA/OLIVIER HOSLET

Posebno je na reakcije naišla njegova izjava da spoljnu politiku države vodi vlada i da, ako je reč o inicijativi koja je dobra za zemlju, on nema ništa protiv da joj se Crna Gora pridruži. Abazović je u Budvi, uoči samita o demokratiji u jugoistočnoj Evropi rekao da je od presudne važnosti da region sarađuje u učlanjenju u Evropsku uniju, navodeći da bi na tom putu trebalo da pomažemo jedni drugima.

Iz Crne Gore putem Vibera uključila se u Jutarnji program Kurir televizije Simonida Kordić, potpredsednik Nove srpske demokratije i poslanik Demokratskog fronta koja je oblasnila da je prema poslednjim istraživanjima oko 40 odsto stanovnika za pristupanje Otvorenom Balkanu.

- Abazovićeva izjava je naišla na burne reakcije dela vlade, i to onog dela koji je poražen na predhodnim izborima. To je ključan problem ove vlade. Taj deo političkih struktura je izuzetno protiv Otvorenog Balkana tvrdeći da će se tako ostvariti dominacija Srbije i ugroziti crnogorska ekonomija. To su neki njihovi zvanični stavovi koje oni prezentuju kao argument protiv Otvorenog Balkana. Ovo je vlada suštinski nestabilna i u izbornom smislu nelegitimna. Prema nekim poslednjim istraživanjima, oko 40 odsto stanovnika je za pristupanje Otvorenom Balkanu - rekla je Simonida Kordić.

