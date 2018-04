BiH I DALJE PRETE MINE: 500.000 ljudi direktno ugroženo, sredstava za razminiranje nema

Na ovo su povodom 4. aprila Dana svesnosti o opasnosti od mina upozorili iz bosanskohercegovačkih i međunarodnih organizacija koje se bave razminiranjem.

Bosanskohercegovački Centar za uklanjanje mina (BHMAC) objavio je kako je u toj zemlji trenutno nesigurno više od hiljadu kvadratnih kilometara teritorije odnosno 2,1 odsto ukupne površine države.



Procena je kako je na toj površini i dalje između 75 i 80 hiljada skrivenih mina, odnosno eksplozivnih naprava, koje su pretnja stanovništvu 129 opština, odnosno gotovo 1400 naselja.



"Kontaminiranost minama direktno utiče na bezbednost oko 545 hiljada ljudi, odnosno 15 odsto ukupnog broja stanovnika BiH", piše u izjavi z BHMAC-a, u kojoj se navodi kako su najugroženije opštine Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavidovići, Gornji Vakuf, Sanski Most, Velika Kladuša, Travnik i Ilijaš.



Skrivene mine su od 1992. ubile više od 8600 ljudi u BiH, a samo posle rata 613 osoba. Poslednje žrtve zabežene su 2017. godine, kada su tako poginule tri osobe.



Ranije je planirano da teritorija BiH bude očišćena od mina do kraja 2019., ali to se nije dogodilo jer nije bilo dovoljno novca.



Upravnik BHMAC-a Saša Obradović kaže je kako nova strategija predviđa da taj proces bude završen do kraja 2025., ali nužan preduslov je osiguranje dovoljno sredstava kao i pirotehničara koji bi čistili sumnjive površine.



Iz delegacije EU u BiH potvrdili su kako je uklanjanje mina u toj zemlji među projektima koje smatraju najvažnijim, jer je reč o problemu koji nije samo bezbedonosno pitanje nego je i ozbiljna smetnja privrednom oporavku zemlje.



Od 1996. EU je za projekte razminiranja u BiH uložila 46 milona evra i spremna je da nastavi sa tom podrškom, potvrdili su iz delegacije u Sarajevu.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir