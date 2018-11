CRNADAK OSUDIO NOVE TAKSE PRIŠTINE: Čekamo oštru reakciju EU, pre kontramera videti stav zemalja regiona

"BiH to nije zaslužila jer smo se mi ponašali principijelno kako smo to godinama radili odnosno glasali za članstvo u onim organizacijama koje su definisane briselskim razgovorima Beograda i Prištine i drugim za koji je saglasan Beograd. To je tako već godinama", kazao je Crnadak.

On poručuje da je ovo bezobrazna odluka Kosova.

"Radi se o direktnom neprijateljskom aktu. Kada nekome uvedete taksu od 10 odsto, to može imati ekonomsku logiku, ali taksa od 100 osto je poruka da vam je neko s druge strane neko s kim ne želite da sarađujete", smatra ministar spoljnih poslova BiH.

Crnadak je istakao da će mera Kosova imati brojne posljedice, ali da je u ovom trenutku najvažnije čuti stav Evropske unije. "Nadam se da će stav EU biti jasan, jer čista verbalna osuda neće biti dovoljna", mišljenja je naš sagovornik.

Na pitanje koji će biti naredni koraci BiH i da li se mogu očekivati kontramere, Crnadak ističe da će lično staviti ovo pitanje kao tačku dnevnog reda na sastanku ministara spoljnih poslova regiona u Crnoj Gori 29. novembra.

"Videćemo se kako će se prema ovome odnositi ostalje zemlje u regioni u EU. Do tada ćemo mi unutar BiH videti kakve će biti naredne reakcije", zaključio je Crnadak.

Vlada Kosova uvela je novu carinu od 100 odsto na proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a u cilju jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Odluka je usledila nakon predloga ministra trgovine Endrita Šalje, koji je istovremeno pozvao domaće proizvođače da se fokusiraju na kvalitet, a od trgovaca zatražio da istražuju nova tržišta za saradnju.

Kurir.rs/Klix.ba

Foto: Screenshot

Kurir

Autor: Kurir