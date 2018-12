PROROCAMA CVETA POSAO U BIH: Sve češće im dolaze POLITIČARI, najviše u vreme izbora, ali pitaju svašta, funkcije, za ljubavnice, crnu magiju, podelu imovine....

Dok u BiH gotovo sve stagnira proročicama, vračarama i isceliteljima posao cveta. Sve je više onih koji tvrde da imaju moć da vam proreknu budućnost i pomognu u rešavanju problema i to pretvaraju u unosan biznis.

Veliki je broj ljudi koji više veruju raznoraznim gatarama i proročicama nego „svojim očima“ i koji će za odlazak na seanse dati i poslednju paru. Među onima koji veruju da postoje osobe koje mogu da im proreknu budućnost, pomognu u rešavanju poslovnih ili ljubavnih problema gledajući u karte, šolju kafe ili „čarobnu kuglu“ ima osoba svih profila. Nevezano od toga koliko su obrazovani, da li su bogati ili siromašni, mladi, srednjih godina ili stariji, svi se "pecaju".

Zanimljivo je da usluge pororoka i proročica sve češće traže i neki političari. Među funkcionerima od kojih se očekuje da zemlju izbave iz krize, da osiguraju radna mesta, poboljšaju obrazovni i zdravstveni sistem ima i onih koji, naravno krijući to od javnosti, pomoć traže od vidovnjaka. Vidovita Džemila je jedna od najpoznatijih bh. proročica. Kaže da su joj političari česta klijentela, a uglavnom njene usluge traže tokom izborne kampanje.

"Tada ih je najviše, od ovih lokalnih do onih na samom vrhu. Zanima ih kako će proći na izborima, ali i kako da reše druge probleme. Tako pitaju za ljubavnice, podelu imovine, kupovinu stana, selidbu... Traže i savet da li da promene funkciju", kaže Džemila.

Zbog toga što se plaše da ih neko ne vidi, kako kaže, pošalju joj posrednike.

"Visoki funkcioneri nikad ne zovu sa svoga broja. Pošalju mi ljude koji su im bliski, donesu neki njihov lični predmet i tako im proričem budućnost. Nekoliko njih mi stalno dolazi. Česti su i oni iz Srbije i Hrvatske", kaže Džemila.

Vesna iz Beograda bavi se ovim poslom bavi više od 20 godina i kroz njen život je prošlo, više od 100.000 klijenata. Među njima, naravno, ima i veliki broj političara.

"Jedan od aktuelnih članova Predsedništva BiH je moj redovni klijent. On pošalje kola po mene. Neće da ga ljudi vide. Samo toliko mogu da kažem",– kaže proročica Vesna.

Kaže i da političari veruju u crnu magiju. Često sumnjaju, kako kaže, da im kolege iz drugih stranaka, nameste crnu magiju, samo da bi izgubili izbore.

"Osim što ih zanimaju fotelje i kako će da prođu na izborima, mnogi od njih imaju i ljubavnih problema. Jedan političar iz BiH dolazio mi je zbog ljubavnika. Zvuči čudno, ali je tako", kaže ona.

Redovna joj je, kaže dolazi i jedna visokopozicionirana političarka iz RS.

"Ona je nimfomanka, ima sedam-osam ljubavnika. Odmah sam joj rekla da to ne lečim, jer smatram da je bolesna. Ne zna ni šta je htela od mene. Takođe, mi dolaze i supruge političara. One žele da znaju varaju li ih muževi. Moram da kažem da više od 90 posto njih ima ljubavnicu. To im je normalno. Ima i onih koji su trenutno na dobrim pozicijama i svi ih znaju u gradu ili državi, a nisu političari", kaže Vesna.

Majstor tarota i vidovnjak, astropsiholog, duhovni vodič i učitelj, kako za sebe voli kazati Skedi Tarot, kaže da su kod njega dolazili političari i tražili da saznaju hoće da li će biti razotkrivene njihove kriminalne radnje.

"Kada su u pitanju političari, zacepim im duplu tarifu. Kažem im svoju cenu, jer su oni na pozicijama, imaju novca. Uglavnom ih svašta zanima. Na njih gledam kao i na ostale svoje klijente, osim što im, kako sam i rekao, naplatim više",– kazao nam je Skedi.

