KOMŠIĆ PODMEĆE DODIKU DA JE TRAŽIO UKLANJANJE ZASTAVE BIH: Komšić brani zastavu BiH, koja nije sporna, a ćuti o postavljanju srpske zastave, koju Dodik ljubi!

"Prvo, i sam Dodik zna da se zastava BiH nikada neće maknuti iz Predsedništva BiH. I to iz razloga koji su mu savršeno poznati - to je zastava države BiH, definisana zakonom za koji je glasao i Dodik i njegov SNSD i ističe se i postavlja tamo gde je to zakonom predviđeno", rekao je Komšić za portal Klix.ba insinuirajući da Dodiku smeta isticanje zastave BiH, a ne neisticanje zastave RS.

On je takođe naveo da se zastava RS postavlja tamo gde je to predviđeno zakonom.

"A zakon nije predvideo da se ista postavlja na i u zgrade državnih institucija.

Treće, otkazivanjem konsultacija vezanih za formiranje Veća ministara BiH, kao i eventualnim otkazivanjem sednica Predsedništva BiH, najviše štete Dodik nanosi sebi, njegovom SNSD i RS, jer se upravo njima najviše žuri i treba im hitno formiranje Veća ministara, između ostalog, kako bi smenio kadar SDS-a i postavio svoj", naglasio je Komšić.

