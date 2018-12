POSLE STRAVIČNOG ZLOČINA MUK U BOSNI: Kuću strave u kojoj je otac zaklao troje dece, vlasnik će da SRAVNI SA ZEMLJOM!

"Dovešću bagere i sravniti je sa zemljom, tako mi je rekao", kaže policajac za Jutarnji list koji obezbeđuje mesto zločina, dok njegove kolege utvrđuju na koji je način, kojim redom i iz kojih razloga Admir Sović (37) unutra ubijao svoju decu, dvogodišnjeg i sedmogodišnjeg dečaka i petogodišnju ćerkicu.

Ovaj deo Bihaća je miran, pun porodičnih kuća sa lepim okućnicama. Ljudi koji prolaze u automobilima uspore, a pjšaci pognu glavu. Čaršija u ovakvim situacijama voli da suditi pre suda, ali ovde svi samo sležu ramenima. Kad se spomenu imena ove dece, više ništa nije važno, pa ni ko je za sve kriv.

"Bio je miran čovek, teško mi je reći jednu lošu reč protiv njega. Pušio je, ali nikada nije popio kap alkohola, uzeo bi kafu i koka-kolu. Nikada ni sa kim nije bio u sukobu. Leila je volela da popije i volela je da se provodi, to stoji, ali on joj to nije branio. Mladu ju je oženio, još nije bila ni punoletna", kaže konobarica iz obližnjeg kafića.

Admir je zarađivao popravljajući kosilice i ostale mašine imućnijim komšijama, Leila je povremeno odlazila u inostranstvo da čuva decu, nešto je malo konobarisala, a onda je položila ispite za radnika obezbeđenja. Zato je Admir pitao komšinicu da bi li mu pazila na decu.

" Rekao je da će Leila uskoro početi da raditi u banci kao obezbeđenje pa me pitao da li bih mu tu i tamo pripazila decu. Radila sam za neke žene po kućama pa sam ga odbila. Ubrzo je Leila prestala da dolazitijer ga je napustila", priča komšinica.

Mnogo je onih koji upiru prstom u majku, postavljaju joj stotine pitanja preko društvenih mreža, a glavno je - zašto nije povela decu. Ona se ne može braniti jer je doživela nervni slom, pod sedativima je završila na psihijatriji bolnice u Bihaću sat nakon što su joj rekli što se dogodilo. U njeno ime javnosti je pismo poslala njena sestra i u njemu potvrdila da je Leila ostavila muža, “ali ne zato da bi živela sa nekim drugim, već da bi sebi i deci, a na kraju i tom ljudskom otpadu iako to nije zaslužio, osigurala uslove za život”.

" Ali, pošto mi živimo u civilizaciji gde je neprihvatljivo da porodicu izdržava žena, a ne muž, njemu se to nije dopalo. On je bio pravi primerak onog teškog balkanskog primitivizma, nećeš raditi ništa, ali neću ni ja. Njegovo razmišljanje je bilo: ''Šta ona ima da radi kraj mene živog?''

Njemu je smetalo to, on je lakše podnosio da deca sede gladna u kući nego da, ne daj Bože, žena radi, a on mora da bude u kući, čuva decu i bude sa njima", napisala je Leilina sestra dodajući da je Leilu suprug fizički i psihički maltretirao te da joj, nakon što je otišla, nije dopustio da dolazi kući i viđa decu.

"I pretio joj je. Prijavila ga je policiji koja nije ništa poduzela, rekli su da se obrati Centru za socijalni rad koji čeka da poduzme mere onda kad je kasno. Možete da krivite majku koja u svojoj glavi više nema razlog da ostane na ovom svetu, koja će biti obeležena za ceo život, koja sada leži vezana za krevet. Možete li razumjeti kakva je to bol, za nju, za nas, njenu porodicu - pita Leilina sestra.

Policija je obavila svoje, pokupili su trake kojima ograđuju tragedije i otišli. Ostala je zla tišina. Sneg je prekrio prljavo dvorište. Tri, četiri mala bicikla naslonjena su na kuću, pred njom se dečija odeća i dalje suši, a patikice čekaju na otiraču.

Kurir.rs/Jutarnji.hr

Foto printscreen Avaz,ba

Kurir

Autor: Kurir