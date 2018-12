OVO JE BOSANKA KOJA JE BILA SPECIJALNI GOST U BELOJ KUĆI: Slikala se gola, prvi poljubac joj se desio sa Čolom, a evo zašto Al Paćino nije izdržao u vezi sa njom!

Dijana Bećirević je oduzimala dah domaćim muškarcima pozirajući na stranama do tada rezervisanim uglavnom za obnažene američke devojke. Rođena je 1962. godine u siromašnoj porodici u Lukavcu kod Tuzle, gde se niko pre nje od početka sveta pa do te 1981. godine nije slikao go. A ona je to učinila - pozirala je za Startovu duplericu u svoj lepoti svog jedrog tela!

Bila je i jedna od "Cura s Jadranske obale" u Plejbojevom editorijalu 1981. Slike tadašnjih YU lepotica koje su gole stale pred objektiv izašle su i u nemačkom izdanju Plejboja pod nazivom "Titove devojke"!

Bila je u sedmom razredu kad je ostala bez oca, ali je podršku majke imala celog života. Srednju školu pohađala je u Sarajevu, i usput - nesvakidašnje lepa - snimala reklame za socijalističke privredne gigante.

Od studija glume odustala je u poslednjem času i upisala se na žurnalistiku... Docnije, završiće još dva fakulteta. Kad se preselila u Italiju, zaposlila se na RAI, gde je vodila jednu religioznu emisiju.

Papa Jovan Pavle II tri puta joj je davao intervju, a prethodni papa Benedikt XVI, dok je još bio kardinal, Dijanu je vozio po Rimu na "vespi". Zvezda Formule 1, Ajrton Sena, dao joj je poslednji intervju, samo 24 sata pre nego što je poginuo, upoznala je Hilari Klinton i Benazir Buto... ali je svakako najzanimljiviji njen ljubavni život.

Iz Rima je u SAD otišla sa Ahmetom Etergunom, producentom koji je bio zadužen za karijere najvećih muzičkih zvezda poput Rolingstonsa, Led cepelina, Reja Čarlsa i Arete Frenklin. Petnaest godina radila je kao njegova sekretarica, i na tom mestu upoznala i zavela najveće svetske zvezde. Ipak, prvi put u životu poljubila se sa našim Zdravkom Čolićem!

Veza sa Al Paćinom trajala je kratko, jer je bio iskompleksiran i uvek u paranoji od paparaca. Arnold Švarceneger otvoreno joj se nabacivao, ali su Dijanu na vreme ubedili da se ne petlja sa njim jer ima ljubomornu i opasnu ženu.

A o Bregoviću je pričala: "Optužili su me da sam sam zamalo rasturila Bijelo dugme. Živela sam u Milanu i družila se sa Vladom Pravdićem, klavijaturistom 'Dugmića'. Bio je zaljubljen u mene, ali odjedanput se pojavio Goran Bregović. A kada Goran nešto hoće onda i dobije. I tu je krenuo sukob dvojice članova benda. A da li me je Goran 'ukrao' od Vlade? Pa jeste!"

Zbog jedne večere sa Silviom Berluskonijem Bećirovićki su pripisivali pad italijanske vlade, zbog čega je tužila italijanske novine, a Niki Lauda, koji je bio jako ljubomoran, tukao se u baru zbog nje!

Danas Dijana Bećirević živi pod imenom Diana Niven u zapadnom Holivudu u skromnom apartmanu u ulici Larabi gde je sedište i njene firme.

Kurir.rs/Momčilo Petrović

Foto: Instagram/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir