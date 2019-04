DODIK O SREBRENICI: Istinu utvrditi na osnovu činjenica, sagledati i zločine prema Bošnjacima, ali i prema Srbima

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je punu istinu o stradanjima u Srebrenici potrebno utvrditi samo na osnovu činjenica, a ne na osnovu interpretacije događaja kako je to do sada rađeno.

"Srebrenica i stradanje u tom kraju od nas traže samo da ustanovimo činjenice, na osnovu kojih ćemo sa sigurnošću moći da kažemo da konačno znamo punu, a ne fragmentarnu istinu o stradanju u tom delu Podrinja", rekao je Dodik povodom završetka međunarodne naučne konferencije o Srebrenici u Banjaluci.

Dodik je istakao da pozivanje na sudske presude i izveštaje koji tretiraju sedam dana jula 1995. godine, a pretenduju da budu istina, nije ništa drugo nego pozivanje na zataškavanje cele istine.

"Mi više od 20 godina slušamo interpretaciju događaja bez svih činjenica, čime se u potpunisti ostvaruje Ničeova tvrdnja da ne postoje činjenice, već samo interpretacije. Činjenice do kojih se došlo do sada, a tiču se Srebrenice, nisu u funkciji istine, već upravo u funkciji interpretacije. I mi se sve vreme bavimo interpretacijama u koje je ugrađen nečiji interes, jer neko ima interes da to tako bude interpretirano", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, jednu interpretaciju kao istinu može da prikaže samo

onaj ko ima medijsku, finansijsku i vojnu moć.

"Tako je Srebrenica postala i napravljena kao udurženi međunarodni poduhvat u kojem su unapred u funkciji interesa moćnih određeni i krivci i žrtve. Zato je istina o stradanju Srba užasna i teška jer kreatori projekta Srebrenica nemaju interes da se o tome govori, te činjenice narušavaju njihovu interpretaciju koja je opet u funkiji njihovog interesa. Zato nikada ne smemo odustati od utvrđivanja činjenica o punoj istini o tome šta se dešavalo u Srebrenici i oko nje, ne samo sedam dana jula, već od 1992. do 1995. godine", kaže Dodik.

On je poručio da je neophodno utvrditi sve događaje na tom području od 1992. do 1995. godine, nikako ne bežeći i od činjenica koje će pokazati da je tamo počinjen zločin i nad muslimanima.

"Ali to mora biti dokumetovano na ozbiljan način, onako kako to rade ljudi iz nauke na svim prostorima baveći se ovakvim temama. Tek kada dođemo do istine, ali cele istine, koja će počivati na činjenicama, doći će trenutak da se svi suočimo sa zločinom u Srebrenici, i nad Bošnjacima ali i nad Srbima. Dok se to ne desi, Srebrenica će i dalje biti predmet brojnih manipulacija koje na kraju iznova ponižavaju žrtve, ma iz kog naroda dolazile", naglasio je Dodik.

Dvodnevna međunarodna naučna konferencija o temi "Srebrenica, stvarnost i manipulacije", koja je završena danas u Banjaluci, okupila je eminentne stručnjake iz Rusije, SAD, Nemačke, Izraela, Italije, regiona i BiH.

Konferencija je održana s ciljem utvrđivanja istine o ratnim događajima u Srebrenici i oko nje od 1992. do 1995. godine.

Kurir.rs/RTRS

Foto: Profimedia

Kurir