NEMAČKA ODLUKA KOJA JE IZAZVALA BURU NA BALKANU: Radnici iz regiona je dugo čekali, političari nemoćni da spreče egzodus

Novi zaposleni iz zemalja koje nisu članice EU će pomoći da se reši ovaj problem, ali da bi se to dogodilo, zakoni se moraju promeniti. Kako piše Die Welt, država bi trebala sve ovo da olakša i to uvozom vozača iz trećih zemalja. To se odnosi na one zemlje koje ne pripadaju Evropskoj uniji, ali iz kojih su radnici, praktično stali u red, da dođu u EU.

To uključuje Bosnu i Hercegovinu, Srbiju ili Ukrajinu. S druge strane, navodi se da bi Nemačka u ovoj branši mogla imati jaču konkurenciju, naprimer u baltičkim zemljama, gde je osobe iz zemalja poput BiH ili Srbije imaju mnogo veću šansu da dobiju dozvolu za rad.

Inače, svake godine oko 30.000 profesionalnih vozača kamiona odlazi u penziju u Nemačku, a oko 15.000 vozača započinje s poslom. Nemački parlament Bundestag prihvatio je u petak paket migracijskih zakona kojima je olakšano useljavanje za potrebe nemačkog tržišta, ali istovremeno su pooštrena pravila za davanje azila.

Novi zakon, koji će uskoro stupiti na snagu, omogućava Nemačkoj da što pre osigura nedostajuću radnu snagu. Šansu će tako dobiti radnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, dakle sa zapadnog Balkana, a među njima i brojni Bosanci i Hercegovci koji već dugo čekaju na ovakvu odluku nemačkih vlasti.

Najbolje će, prema svemu sudeći, ponovo proći IT stručnjaci i medicinari, koji se i najviše traže.

Potpredsednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić ističe da bi zbog ovog zakona BiH mogla u potpunosti ostati bez radne snage, ne samo kada je reč o IT sektoru i zdravstvu.

"Svima u BiH, nama koji smo u članstvu Privredne komore Federacije BiH, Privredne komore RS interes je da nemački sistem olakša pristup kompanija iz BiH, a ne ljudima u BiH. Ovo se neće dobro odraziti na ekonomiju naše države. Zbog toga što će naše kompanije na ovaj način izgubiti deo najkvalitetnijih radnika. Ako je potrebno za angažman, firme dobijaju ugovore s nemačkim partnerima. Taj je princip, prema nama, jedino ispravno rešavanje problema", kazao je Jašarspahić.

Ali, čini se da ove poražavajuće činjenice nimalo ne zabrinjavaju one koji se odavno spremaju za iseljavanje. Nakon petka, u Nemačku će moći da se dosele čim nađu radno mesto koje odgovara njihovim kvalifikacijama. Za dobivanje radne vize neće se tražiti takozvana deficitarna zanimanja.

Ipak, najveća novost bit će ukidanje pravila prema kojem je poslodavac koji je hteo da zaposli radnike izvan Evropske unije, morao dokazati da na nemačkom tržištu nije pronašao takvog kandidata.

Novina je i da će ubuduće visokokvalifkovani radnici koji znaju nemački jezik moći u ovoj zemlji boraviti do šest meseci dok traže posao, ali neće imati pravo na socijalnu pomoć. Bundestag je doneo i odluku da radnici bez zanimanja neće moći da borave u Nemačkoj. Prema podacima Saveznog biroa za zapošljavanje, u Njemačkoj se 61 zanimanje vodi kao deficitarno.

Budenstag je pooštrio pravila o azilu, što znači da će ubuduće biti kažnjeni svi oni koje nemačke vlasti žele da protera. Takođe, zakon o azilu sadrži i rigorozno smanjenje socijalnih povlastica koje su do sada azilanti imali. Nova pravila omogućavaju radnicima izvan EU da se za posao prijave i online te po dobivanju radnog mesta dosele se u Nemačku prenosi Avaz.

