BOSANAC PRODAJE BMW, PA NASMEJAO CEO REGION: Kupio sam ga bez saglasnosti žene, znate kako mi je! Iznajmljujem ga za razbijanje kamenca, a i magnet je za policiju!

Vlasnik automobila uspeo je da spoji oglas za prodaju i njegovu tužnu ispovest.

Može se steći utisak da se na prodaju odlučio zbog nesuglasica sa ženom.



"Prodajem BMW 320D model E90 2008. godina. Nije da mi je drago, al' auto sam ionako kupio bez saglasnosti supruge, sada znate kako mi je. Auto sam kupio od jarana, rekao mi je kako je sve OK i da je motor u super stanju sve dok se ne pokvari. Bio je Euro 4, sada je Euro 2, jer sam povadio sva ta **** koja guše auto.

Auto je išao kao metak dok nije počeo da štuca. Majstor mi je rekao da mi je zaprljan DP filter i da mu nema spasa osim vidijum borera 17“ i bušenja, nisam ni znao šta je to dok nisam platio oko 280 KM popravku. Onda je prešao u Euro 3. Auto se vozi svaki dan, jer se BMW klamfa, a možeš ga klamfati do 240 km - ko ne veruje, neka proba sa mnom ako sme. Auto nema rđe, jer ide toliko brzo da rđa nema kada da ga ulovi. Nedugo iza toga auto je opet štucao na malom gasu pa je majstor rekao da je to EGR - opet nisam ni znao šta je to dok nisam opet platio skidanje EGR ili blanking ili EGR Off. Tako da sam opet bio srećan i zadovoljan. Zabava je koštala preko 300 keka. Sada znam sve o recirkulaciji i filtriranju ispušnih gasova i euro normama. BMW opet ide k'o metak.

Koristim ga svaki dan - leto, zima. Nema problema sa zimom jer ga iz mesta ne možeš pomaći bez dve-tri godine iskustva sa zadnjom vučom, tako da je to OK. Auto nije garažiran jer je svaki dan na putu, a nije ga ni vozila moja nana Hanifa, auto u garaži je pokvaren auto ili kupljen na kredit.

Moja raja s posla koja ima problema s kamencem u bubrezima, iznajmljujem ga za razbijanje kamenca (50 KM sedmično). Toliko je krut auto da osetiš prelazak preko isprekidane linije dok pretičeš drugi auto, a pretičeš sve redom jer možeš. Na autu ne lupka ništa jer popravljam ga gotovo svaki mesec po dva-tri puta, jer nema plate kad mi se ne popale sve bubamare na instrument-tabli. Promenio sam sledeće, čisto sumnjam da ću sve napisati. One stvari sa tri slova haman pa sve senzore: ABS, ASC, DSC, TSF, EGR, PAF, MAF, COS, ESP, TCC, ESU, ECU... valjda je sve to.

O modelu E90 znam više od inženjera u BMW-u i od samog Jođi Nagašime, koji ga je konstruisao i dizajnirao. Zamenio sam i ono LUK i set kvačila LUK, pa se ne morate sekirati naredne tri-četiri godine da će te imati srčani udar kad vam majstor ispostavi račun, a koštalo je... za to sam dao dve plate i posudio još od komšije 300 stoje, sa ženom nisam govorio mesec dana zbog toga. Menjao sam i ono vešanje i te čudese: lafete, selene, balans štange, gumice, stabilizatore, ležaje amortizera i glavčina, disk pločice, diskove, sajle ručne, pakne ručne, sva creva i senzore ABS-a i ESP-a. Ulje menjača, diferencijala i motora i to ona ulja što su skuplja nego suze gospe iz Međugorja.

Od kvarova na motoru nisam imao nešto specijalno, fala Bogu, jer i ove popravke još nisam otplatio, a imam sve račune i zahtev za kredit u banci.

Inače, auto je magnet za policiju tako da je svaka patrola vaša to naravno dodatno opterećuje vaš kućni budžet s ionako visokom cenom održavanja.

Auto troši dizel, ako misliš da je to malI potrošač, e pa i nije baš jer potroši koliko god da naspeš u njega i pre nego što pomisliš. Auto ima više prostora nego što možeš zamisiliti, ja sam ga jedno vreme koristio kao stambeni objekat kad me žena isterala iz kuće- sami možete skontati zašto.

Možeš u njemu komforno dve podmere dovući ako imaš para i tri vreće brašna, kesu šećera i dva paketa ulja, još ostane prostora za dva tiketa kladionice.

U njemu sam dovukao komplet nameštaj za stan zajedno s trokrilnim ormarom. Na autu nema ulaganja jer ja sam pored para uložio: srce, dušu, vreme i porodične probleme. Teška srca, a sve zbog problema sa ženom auto ide na prodaju bar nešto para da izvadim što sam skrkao, a mogao sam za te pare vozati "golf VII R".

Eto, ako mi nekako možete pomoći da se rešim auta telefon i Viber imate. Samo bih vas zamolio da mi ne nudute: ovce, pčele, prepelice, koze, rasne svinje i drugi sitnu i rogatu stoku jer nemam to gde da ostavim i čuvam u stanu da ne bi opet došao sa ženom u probleme, jer onda moram i štalu da pravim i plaćam čobane“, naveo je vlasnik.

