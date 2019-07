OVAKO JE IZGLEDALA NAJVEĆA BOSANSKA KORIDA: Bančilo se od ranog jutra, a posetioci su objasnili zašto svake godine dolaze na ovu feštu! (VIDEO)

Kolo na svakih nekoliko desetina metara, plesačice po "svačijem ukusu" uz piće i meze pod šatorima te brojni drugi sadržaji i ove godine je glavna razonoda za posetioce, a prodavačima hrane i pića izvor dobre zarade. Borbe bikova počinju tek u večernjim satima, ali narodno veselje uz Satelite, Piketove ahbabe te druge muzičarke i muzičare počelo je od ranog jutra.

Bez obzira na put, snage za “hvatanjem” u kolo muškaraca i žena uvek ima. Koridu posećuju kako mladi, tako i stari. Među posetiocima je i Alija Kovačević koji na koridu u Čevljanovićima dolazi uglavnom zbog druženja i očuvanja tradicije.

"Na koridu dolazim već više od 20 godina. Prvi put sam došao zbog tradicije s prijateljem, a evo godinama posle znam da dođem i sam. Nije mi toliko do bikova, uglavnom uživam u čitavom ovom događaju", kazao Kovačević.

Dodao je kako se trudi i na mlađe generacije preneti tradiciju posete ovom događaju. Na koridi je i suvlasnik FIS-a Pero Gudelj koji je našem fotoreporteru kazao da se trudi da bude redovan proteklih nekoliko godina i kako nije isključeno ni da će malo zapevati.

Za razliku od onih koji na koridu dolaze po 10 ili 20 godina, u zadnje četiri godine na Čevljanovićima je redovan i vozač autobusa Mehemed Kapić iz Žepča koji je kroz posao zavoleo ovaj događaj.

"Mislim da nema, ne samo u BiH, već u bivšoj Jugoslaviji jedan ovakav vašar. Ovu tradiciju ne trebamo da ukidamo i treba večno da ovako bude. Mogao sam da ne vozim, ali mi bude jako lepo. U autobusu je često zanimljivo društvo, bude harmonika, jer ipak se ide na vašar. Bude to lepo, u firmi mi kažu da će biti dnevni, ali i bez dnevnice bi vozio", izjavio je Kapić te dodao da ovde niko ne gleda ko je ko već svi žele samo da se zabave.

Osim što posetioci dobiju dobru zabavu i druženje, ruke zadovoljno trlja i lokalno stanovništvo koje dnevni parking na livadi naplaćuje 5 KM (oko 2,5 evra). Sokovi i pivo koštaju od 1,5 do 2 KM (oko 1 evro). Jagnjetina od 15 do 20 KM (oko 10 evra), a za 50 KM (25 evra) možete obući čitavu porodicu. Donji veš, šorcevi, majice, obuća košta po 5 KM (2,5 evra). Adnan Kaplan na svom štandu na kojem prodaje jagnjetinu svake godine do 15 sati proda 30 janjadi. Nekada čak i više.

"Na koridi sam već 15 godina, a trenutno sada na ražnju okrećem 10 jagnjadi. Dovukli smo oko 30 komada, do 15 sati prodamo sve što smo dovukli za pečenje. Danas ljudi ne pitaju za cenu, dođu da se provedu i uživaju", kazao je Kaplan.

Zvezda današnjeg vašara u Čevljanovićima je Nihada Kapetanović, ali najviše pažnje ipak privlače šatori s dobrom muzikom, zabavnim plesačicama, dobrom hranom i mnogo pića.

Kurir.rs/Klix.ba

Foto: Printscreen/Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir