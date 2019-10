DODIK: Niko ne može da spreči raspad Bosne i Hercegovine

U intervjuu za politički magazin Pečat, on je rekao da BiH ne treba da postoji kao država, jer je izmišljena kao deo napora odredenih grupa u tadašnjoj američkoj administraciji.

"BiH, ovakva kakva je, i danas dokazuje da nije trebalo da postoji, jer bi razvoj zasebnih zajednica i država - Republike Srpske, Herceg Bosne i Bosne, bio uspešniji i imali bi daleko više napretka - smatra Dodik.

Dodik naglašava da je za to da svi konačno uvide da BiH ne može da funkcioniše bez bazičnog dogovora, kao i da je ovakvo stanje neodrživo.

"Danas treba da se omogući Hrvatima da imaju svoj entitet. Republika Srpska treba slobodno da odlučuje o svom statusu, a Bošnjaci bi mogli da se organizuju u delu koji kontrolišu i to nazovu Bosnom, te da se koncentrišu oko pomoći muslimanskih zemalja. Tako bismo bili daleko uspešniji, naglasio je on, prenosi RTRS.

Dodik kaže i da predsednik SDA Bakir Izetbegović, neprestanim negiranjem ustavne strukture i nastojanjem da uništi Republiku Srpsku, vodi BiH u propast.

Ističe da Izetbegoviceva izjava da će održavati "status kvo" jer ne želi SNSD u Savetu ministara dok ne shvate da, kako kaže, entiteti ne mogu komandovati državom, predstavlja negiranje entiteta i realnog političkog dogovora.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ana Paunković)

Kurir