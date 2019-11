NOVI DETALJI PORNO-SKANDALA U BiH: Bivše stranačke kolege optužuju Bunića da je vodio devojke u krevet, pa ih zapošljavao!

Nakon što su na porno-stranici “Pornhub” objavljene fotografije i video Bunića dok se samozadovoljava, a koje je slao i ženama koje poznaje, brojne njegove kolege mu savetuju da samostalno podnese ostavku i spreči sramotu koju je naneo i sebi, ali i funkciji predsedavajućeg Skupštine jednog od najvećih kantona u državi.

Poslednjih dana na svom blogu i Asim Kamber (SDA), bivši Bunićev stranački kolega, objavljuje tekstove koji vrve informacijama o seksualnoj izopačenosti, nepotizmu i beskrupuloznom bezobrazluku Agana Bunića i njegovih prijatelja, političkih funkcionera najviše izvršne i zakonodavne vlasti u ovom kantonu.

Obiman materijal

U razgovoru za Avaz Kamber kaže da se izvinjava javnosti na degutantnim informacijama i da nije objavio ni trećinu onih informacija, prepiski, fotografija i snimaka koje ima.

"Znao sam da postoji sva ta nesrećna dokumentacija, on ima problem zbog činjenice da je praktično odgovoran za smrt jednog Krajišnika. Bunić je prouzrokovao saobraćajnu nesreću o kojoj postoji predmet u tužilaštvu u kojem se pretpostavlja njegova odgovornost. Druga stvar, postoje tu i drugi predmeti u Tužilaštvu za koje on već odgovara. Treća stvar postoji sve ovo što se sada događalo i četvrta, najteža stvar je jedan dokumentacioni materijal koji je slučajno došao i na moju adresu. Voleo bih da to nikada nisam ni video. Grozim se takvih ljudi", kaže Kamber.



Osvrnuvši se na porno-skandal, Kamber kaže da je predsedavajući Skupštine USK snimke svog polnog organa slao brojnim damama.

"Osnovni problem je što je on te snimke delio. Onog trenutka kada je to počeo deliti i počeo pratiti kako se na to reaguje, u zanosu je zaboravio da to može doći u javnost i da to drugi mogu videti. Na više adresa devojaka je slao snimke. Neke je i ucenjivao za posao. Ne bih da pišete imena tih devojaka, ali one su do posla stigle na ovaj način. Preko kreveta", ističe Kamber.

Na osnovu dokumentacije koju poseduje, Kamber otkriva da se Bunić istovremeno dopisuje s više devojaka i udatih žena.



"Ima jedna, ona je dominantna u nekoj komunikaciji. Jedna od tih devojaka je htela da se izvuče. Njoj je to bilo previše i nju su, zapravo, ucenjivali i ono što ja znam nije ona to baš radila nekom svojom voljom. Oni su njoj osigurali posao i pre posla je morala... Oni se tako već dugo ponašaju i to je jedna devijacija kojom bi se trebali pozabaviti, da neko ucenjuje nečiju decu, to je skandalozno. Mogu zamisliti kako se osećaju roditelji devojaka koje neko na takav način zapošljava", otkriva Kamber.



Kamber je objavio i printskrin Bunićeve prepiske s devojkom prilikom njegove posete Sarajevu.

"Nastavak te komunikacije ide tako da on ulazi u sobu, seda na krevet i šalje joj fotografije i snimke. Pre toga je poziva da dođe. U drugom ili trećem razgovoru ona dolazi u Sarajevo", otkriva Kamber.



