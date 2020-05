NAPETO U SARAJEVU, SKUP PROTIV MISE ZA BLAJBURG: Ovo je olimpijski i slobodarski grad, preživeo je fašizam!

Nekoliko desetina građana u popodnevnim satima okupilo se na malom trgu ispred Katedrale, a među njima je bio i Josip Jurišić, bivši zamenik gradonačelnika Sarajeva, inače, delimično zaslužan i za podizanje spomenika papi Ivanu Pavlu Drugom pored ulaza u bogomolju.

foto: EPA / Fehim Demir

Jurišić je kazao da kao rođeni Sarajlija nije mogao da ne dođe i ne podrži ovu građansku solidarnost.

"Niko nije protiv mise i Katoličke crkve. Celi rat sam proveo u Sarajevu i znam šta se dešavalo. Sarajevo je olimpijski i slobodarski grad. On je doživeo mnoge torture: preživeo je ratove, Eugena Savojskog, Hitlera, fašizam, NDH. Ovo što se sada dešava su igre iz drugog plana. Meni je žao što su crkveni verodostojnici naseli i prihvatili da se žrtve Blajburga obeleže u Sarajevu", rekao je Jurišić i dodao da veruje da narod to neće prihvatiti te da će onome ko to uradi "obiti o glavu".

foto: EPA / Fehim Demir

Njega je tokom skupa verbalno napao muškarac koji ga je optužio da je odgovoran za gradnju hotela u neposrednoj blizini Katedrale, preneo je Klix-ba

foto: EPA / Fehim Demir

Taj se muškarac verbalno sukobio i s drugim učesnicima antifašističkog skupa optužujući ih da su zapravo oni fašisti.

"Radi se ili o psihijatrijskom bolesniku ili ga je neko tu ubacio da provocira", prokomentarisao je bivši zamenik gradonačelnika Sarajeva.

foto: EPA / Fehim Demir

Misa za Blajburg u Sarajevu najavljena je za subotu 16. maja, a najava je tog skupa izazvala burna reagovanja stranaka, nevladinih organizacija i pojedinaca, koji su to osudili smatrajući da se time kreira nova istorija i vrši revizija činjenica o Drugom svetskom ratu.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: EPA / Fehim Demir

Kurir