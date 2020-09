SEĆATE LI SE DEČAKA KOME SU UKRALI KUPINE: Priča sada ima srećan kraj, evo sa kim se sprijateljio (FOTO)

Tada mu je pomogao Selmir Šljivić, zahvaljujući kome se regionom i proširila ova priča. Mnogi ljudi su tada hteli da pomognu dečaku i njegovoj porodici.

U međuvremenu, Šljivić je ponovo posetio porodicu Alić, ali ovoga puta nije došao sam. Poveo je i dvojicu sinova koji su sličnih godina kao i Zuhdija.

Na svom Fejsbuku je objavio i njihovu zajedničku fotografiju. U opisu piše da je Zuhdija i formalno postao član porodice Šljivić.

Podsećamo, dečak je prodavao kupine kada ga je pokrala grupa momaka.

"Video sam da dete plače. Glava mu je bila pognuta. Ruke su mu se tresle. Pitao sam ga koliko koštaju te kupine, a rekao je 10 KM. Dao sam mu deset maraka i zamolio sam ga da prestane da plače, zatim sam izvadio još pet maraka i dao mu. Dečak mi je ponudio kupine, rekao sam mu da ja to ne želim, samo želim da on više ne plače. Onda sam se setio da u autu imam još neki sok i keks, dao sam mu i to", ispričao je tada Šljivić.

I danas, mesec dana nakon nemilog događaja, upravo iz takve situacije se izrodilo prijateljstvo dve porodice.

