PRIČA OVOG DEČAKA RASTUŽILA JE CEO REGION: Uplakan sedeo kraj puta jer su mu ukrali kupine koje je hteo da proda

Nakon nemilog događaja, putem je prolazio Selmir Šljivić, direktor jednog preduzeća. Šljivić je na svom Fejsbuku objavio ovu emotivnu priču.

"Vraćao sam se sa službenog puta, bio sam u Kladnju i potresen nekim dogodovštinama koje se inače dešavaju nisam vozio brzo kroz područje Kladnja i tada sam ugledao plavokosog dečaka. Video sam da dete plače. Levom ručicom je pokrio uplakane oči, a u desnoj je držao kantice sa kupinama. Glava mu je bila pognuta. Ruke su mu se tresle. Ja sam nastavio da vozim jer tu nisam mogao da stanem, nema mesta za skretanje. Nastavio sam voziti još nekih 500 metara gde sam se okrenuo i vratio nazad do dečaka. Prišao sam mu, dečak je jecao. Rekao sam mu da se ne brine, da mu neću nauditi. Upitao sam ga zašto plače, a on je rekao da su mu neki dečaci ukrali kupine", kazao je Šljivić.

Kako je rekao, ni u jednom trenutku se nije premišljao da li treba da stane i pomogne mu.

"Ja imam dva sina. Po automatizmu sam u taj prizor i na to mesto stavio svoje dvoje dece, kako bi se oni ponašali. Pitao sam ga kako se zove. Mislim da je rekao Zuhdija, nisam siguran. Pitao sam ga koliko koštaju te kupine, a rekao je 10 KM. Dao sam mu deset maraka i zamolio sam ga da prestane da plače, zatim sam izvadio još pet maraka i dao mu. Dečak mi je ponudio kupine, rekao sam mu da ja to ne želim, samo želim da on više ne plače. Onda sam se sjtio da u autu imam još neki sok i keks, dao sam mu i to", ispričao je Šljivić.

"Na pitanje ko mu je otac, rekao je da ga svi zovu Bekrija, to mu je nadimak po kojem ga svi znaju. Za majku je rekao da je non-stop po doktorima i da je veoma bolesna. Rekao mi je pognute glave da ih je četvoro dece u kući i da im roditelji ne rade", pojasnio je Šljivić.

"Pošto imam svoju proizvodnju nameštaja, naumio sam da odem u kuću dječaka i pitam šta im treba od nameštaja. Međutim, ovo je izazvalo lavinu pozitivnih komentara i mnogo ljudi se javilo sa željom da pomognu", rekao je Šljivić i vrlo je srećan što je pozitivna priča dobila odjek u javnosti.

