DODIK O AMERIČKIM IZBORIMA: Čestitaću Bajdenu kad ga predsednikom proglasi neki državni organ

Na pitanje šta znači za ovaj prostor pobeda Džoa Bajdena, Dodik je uputio kontrapitanje "da li je zaista pobedio".

"Nisam čuo da je ijedan državni organ to saopštio, kad saopšte njihove centralne vlasti da je završen izborni proces i da je pobedio Bajden ja ću mu čestitati", kazao je Dodik.

Odbio je da komentariše brojanje glasova koje duže traje, ali je ipak utvrdio da mu to sve čudno deluje.

"Nismo mi imali ništa posebno od Trampa, niti ćemo imati i od Bajdena. Ja sam se sretao s Bajdenom kad je on 2009. došao da promoviše neka rešenja. Tad sam mu rekao da ima pogrešne informacije, a on nije mogao da veruje da mu to neko kaže. Ja sam mu rekao", kazao je.

Dodik je najavio da ako Bajden kao predsednik bude dolazio s nekim rešenjima, da mu neće biti problem da mu ponovo kaže da to nije realno.

Kurir.rs/Klix.ba

Kurir