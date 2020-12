DODIK ODRŽAO LEKCIJU MEDIJIMA: Mi nismo bosanski Srbi, mi smo Srbi, mi smo Republika Srpska!

Dodik kaže da Republika Srpska i Srbi nisu agresori u BiH pa da ga posebno vređa kada ga nazovu bosanskim Srbinom.

"Nisam bosanski Srbin, neću nikada biti bosanski Srbin. Vređa me kad mi to kažete. To je možda floskula. Mi smo Srbi, mi smo Republika Srpska", poručio je Dodik.

"Dok god nas zovete bosanskim Srbima, za mene su Bošnjaci samo muslimani. Neka se ljuti ko hoće. Hoću da me zovete Srbinom jer sam Srbin. Onda sam i ja spreman da vas zovem Bošnjacima, jer vi to tako hoćete. Ako za vas važi da imate pravo da odaberete narod kojem pripadate, naziv tog naroda, i to treba da poštuju, onda to postoji i za mene", rekao je Dodik.

Dodik podseća da ne postoji nikakav plan za separaciju.

"Kad citiramo, recimo, mnoge izveštaje koji govore o BiH na pragu propasti, onda nam se prikaže separatizam. Reći ću još jednom: mi u Srpskoj nemamo nikakav plan za separaciju. Postoji plan, želja i volja više nego plan da se branimo od nasrtaja da nas nestane na ovom prostoru. A BiH očito putem kojim je krenula, neće dobro završiti i neće opstati", poručuje je Dodik.

Kurir.rs/ATVBL

