REŠENJE STIGLO 16 GODINA POSLE SAHRANE: Dragutin Kozina iz Dervente je tražio isplatu otpremnine, a dobio pravo na žalbu

Međutim, rešenje ili odgovor stiglo je tek 5. marta ove godine! Da situacija bude gora, on to nije dočekao jer već 16 godina nije među živima.

Rešenje je upućeno iz Ministarstva rada i boračko- invalidske zaštite, koje je potpisao predsednik Komisije Rajko Kličković, a u kojem je ostavljen rok za dostavu žalbe od 15 dana.

Članovi njegove porodice ne mogu da veruju da ovakvi slučajevi postoje.

"Izvinjavamo se Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, Komisiji za implementaciju člana 152. Zakona o radu, kao i predsedniku Komisije Rajku Kličković što naš dragi Dragutin Kozina nije u mogućnosti da se u roku od 15 dana žali na „blagovremeno“ doneseno rešenje jer je, nažalost, preminuo pre nešto više od 16 godina. Ovom prilikom vas u ime porodice obaveštavam da Dragutin Kozina neće iskoristiti to zakonsko pravo, mada bi on kao pravnik to sigurno želeo, ali iz opravdanih razloga trenutno nije u mogućnosti jer već 16 godina i pet meseci nije prisutan u ovozemaljskom životu. Nadam se da ćete uvažiti njegovo odsustvo, koje je prouzrokovano višom silom. S poštovanjem, Jasna Tatić", navodi se u odgovoru porodice.

Novinari Avaza pronašli su i smrtovnicu na kojoj je vidljivo da je Dragutin Kozina u 65. godini umro 25. 10. 2004. i da je sahrana obavljena dan kasnije na rimokatoličkom groblju Rabić u Derventi.

