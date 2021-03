PRODUŽENE KORONA MERE U SRPSKOJ DO 25. MARTA: Maske obavezne, okupljanja na otvorenom do 50 ljudi

Republički štab za vanredne situacije Vlade Republike Srpske produžio je danas važenje postojećih mera za sprečavanje širenja virusa korona za sedam dana, odnosno, do 25. marta.

Iz štaba je saopšteno da do 25. marta ostaje na snazi zabrana okupljanja građana u grupama većim od 50 ljudi, kao i sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 ljudi.

Kako se navodi, fitnes centri će takođe ostati zatvoreni do tog datuma, a zabranjena je i muzika uživo u ugostiteljskim objektima.

I dalje je obavezno nošenje zaštitne maske u zatvorenim prostorima, a građanima se preporučuje da masku nose i na otvorenom u situacijama kada nije moguće održavati distancu.

Obaveza nošenja maski ne važi za decu mlađu od sedam godina, osobe sa invaliditetom i decu sa smetnjama u razvoju, kao ni za osobe koje obavljaju fizičku ili rekreativnu aktivnost u objektima.

Na snazi do 25. marta ostaje i obaveza pravnih lica i preduzetnika da na radnim mestima obezbede nošenje maske i izvršavaju dezinfekciju. Radno vreme je ograničeno od 6 do 22 sata, osim za dragstore koji mogu pružati usluge samo putem šalterske prodaje i u vremenu od 22 do 6 sati.

Kurir.rs/Tanjug

