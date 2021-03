NENAD RADIČEVIĆ, TVRTKO JAKOVINA I ADNAN HUSKIĆ U USIJANJU DANA: Incko odlazi posle 12 godina, šta to znači za BiH (KURIR TV)

Gosti Usijanja dana su Nenad Radičević, novinar iz Hajlderberga, Tvrtko Jakovina, profesor istorije na Sveučilištu u Zagrebu i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva.

01:23 Holandski novinar o odlasku Valentina Icka sa čela OHR

Tema emisije je odlazak Valentina Incka, posle 12 godina, sa čela OHR u Bosni i Hercegovini i imenovanje nemačkog političara Kristijana Šmita. Da li promena visokog predstavnika znači da će Bosna i Hercegovina konačno samostalno da prohoda ili će još dugo međunarodna zajednica da je drži za ruku?

- 12 godina Incka se mogu opisati kao godine koji su pojeli skakavci. Niko nije nevin u BiH, pa ni Incko. On je samo jedan od skakavaca koji su pojeli ovih 12 godina. On je krenuo kao robustan visoki predstavnik,ali je razočarao i one koji su u njemu videli mogućnost da BiH postane funkcionalnija država. Ali nepravedno bi bilo kriviti samo Incka, ni međunarodna zajednica nije bila zainteresovana mnogo za BiH, zbog sopstvenih problema, kaže Radičević.

- Njegov mandat se može posmatrati na dva načina. Može postojati osećaj nezadovoljstva, iako je on odlično poznavao odnose u BiH i regionu, ali je i on nastupao u trenutku kada je međunarodna zajednica bila nezainteresovana, a osim toga, nije postojala volja da se iznutra stvar promeni, kaže Jakovina.

- Incko je došao u momentu kada je bila procena da BiH nije postkonfliktna država, i prelazi iz Dejtonske i evropsku fazu, ali su se međunarodne okolnosti promenile, kaže Huskić.

- Kristijan Šmit je srednje rangirani bavarski konzervativaz koji sad traži uhlebljenje, a Merkel je sa željom da Nemačka ima uticaja pre svega u BiH još pre razmatrala njegovu kandidaturu, i pre nego što je Bajden izabran,kaže Radićević.

- Od Vašingtona se može očekivati tvrđi stav ka stvaranju više centralističke BiH, da li će oni pokrenuti neki tzv. Dejton 2 je veliko pitanje, mislim da Bajden sad ima mnogo značajnije fokuse nego BiH, kaže Radićević.

- Dodik će pokušati da Šmita dovede na svoj prostor da igra njegovu igru, ali mnogi osim Hrvata imaju primedbe na račun šmita, kaže Radićević.

