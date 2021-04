U KOM PRAVCU SE KREĆE BiH: Kuda vode izjave o mogućem ratu? Stevica Deđanski, Tvrtko Milović i Nerzuk Ćurak u USIJANJU DANA

U kom pravcu se kreće Bosna i Hercegovina? Da li je "bosanski lonac" blizu ključanja? Koliko je već uzavrelu atmosferu uzdrmao famozni "non pejper"? Da li svakodnevne međunacionalne uvrede mogu eskalirati? Da li je Dejtonski sporazum od BiH napravio invalida? Da li su nakon 26 godina od rata zacelile rane između Banja Luke, Mostara i Sarajeva? Ko zbog svega najviše ispašta?

Gosti današnjeg Usijanja dana su:

Prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, prof. dr Nerzuk Ćurak sa FPN Sarajevo, Tvrtko Milović, novinar iz BiH i Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke. Urednik i voditelj emisije je Silvija Slamnig.

- BiH praktično nije funkcionalna, ikao je dobro zamišljena. Srbija traži da se poštuije izvorni Dejton, pravac koji smo svi potpisali. Srbija svoje obaveze koje prihvati ispoštuje, a drugi to ne rade. Mi ne želimo sukobe ali nećemo ni da se krši međunardosno pravo i da se krše prava srpskog naroda, kaže Deđanski.

- Kad bi se susedi malo manje bavili BiH onda bi ona bila funskcionalnija, svakom razumno čoveku je to jasno. Dejtonska BiH je stvorena na razultatima nasilja.To je strateška greška i uzrok svih naših nesporazuma. Svi oni koji su proizveli ovakvo stanje se prave da s tim nemaju veze, to su politike koje ne dozvoljavaju mogućnost da BiH profunkcioniše, kaže Ćurak.

- BiH je institucionalno nefunkcionalna, institucije čine državu, a one u BiH ne rade svoj posao, ne možemo biti zadovoljni, kaže Milović.

- Važno je da niko ne govori da je nešto nastalo nasiljem, nije potrebna ta ratnohuškačka politika, kad se iz Srbije potencira mir to malte ne izaziva kontraefekat kod Izetbegovića, ali smatram da to nij estav muslimanskog naroda. Mi imamo problem u BiH ali zato što se ne poštuju osnovne norme demokratije. Ne pokušava se pristup rešenju mirom, a kod njih sve što ne valja kriva je Srbija. To je zaista loša situacija, navijan da ne bude tako. Srbija insitira da se poštuje Dejton. Prava srpskog naroda ne smeju da budu ugrožena, kaže Deđanski.

- Izražavam nezadovoljstvo narativom u Srbiji, po tome je BiH jedina zemlja koja ne sme da se menja. Na žalost, u poslednje vreme sve više jača desnica. Ali mi koji živimo u BiH imamo ZAVNOBIH. Javnost u Srbiji ne primećuje da entuiteti nisu ekskluzivni za jednu naciju, oba entita su političke zajednice svih naroda. Sa ovim non-pejperom pokriva se kardinalan neuspeh sa vakcinacijom u BiH: Ja sam veliki poltički protivnik Alije Izetbegovića, kaže Ćurak.

