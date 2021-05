SEĆANJE NA STRADANJE SRBA U JASENOVCU: Finalizuje se projekat izgradnje Memorijalnog centra u Donjoj Gradini!

Dodik je, nakon sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa načelnicima četiri opštine, Kozarska Dubica, Kostajnica, Nevesinje i Drvar, rekao da je osim pomoći toj opštini, danas važna tema razgovora bio i Memorijalni kompleks u Donjoj Gradini, a s obzirom da je i povodo za posetu predsednika Srbije obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina-genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini.

Dodik je istakao da je stradanje Srba u Jasenovcu, teška i bolna tema, i kao što je kosovski zavet stari zavet za Srbe, tako je, ističe, jasenovački zavet novi zavet.

"Finalizujemo priču koja je dugo godina na čekanju, a to je izgradnja Memorijalnog kompleksa, koje bi trebalo da integriše sva mesta stradanja Srba i da se napravi mapa stradanja Srba, koja bi tu bila postavljena da je vide svi koji dolaze", rekao je Dodik.

On je naveo da to do sada nije bilo sistemski uređeno, jer je stradanje Srba od ustaša na mnogim mestima bilo zanemarivano.

"Ta ustaška država nije nikakva takozvana država, to je država koju su formirali da bi ubijali Srbe. To su radili u Jasenovcu", rekao je Dodik.

On je dodao da je Jasenovac bio živ pet meseci nakon oslobođenja Beograda, i da su tamo nesmetano vršeni zločini nad Srbima, a da tadašnje komunističke vlasti nisu preduzele nijedan korak da bi oslobodile Jasenovac.

"Jasenovac i nije oslobođen, on se samooslobođn od 100 logoraša koji su uspeli da izađu i koji svedoče o tome da je tamo život ipak pobedio", rekao je Dodik.

Kurir.rs/Tanjug