INCKO NAMETNUO SKANDALOZAN ZAKON: Pet godina zatvora za negiranje genocida! Dodik: On je spodoba i srbomrzac!

Odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo je skandalozan zakon kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida, a oni koji to čine mogu biti kažnjeni i do pet godina zatvora!

Dopune zakona o Krivičnom zakonu BiH stupaju na snagu odmah na privremenoj osnovi, sve dok ga parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmena i dopuna i dodatnih uslova.

Prema ovim izmenama koje je nametnuo Incko, predviđena je zatvorska kazna od šest meseci do pet godina za sve one koji javno negiraju genocid i pokušavaju da opravdaju ratne zločine.

- Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin, utvrđen pravosnažnom presudom u skladu s Poveljom Međunarodnog vojnog suda, pridruženom uz Londonski sporazum od 8. avgusta 1945. godine, Haškog tribunala ili Suda u BiH, kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina - navedeno je u Inckovoj odluci.

Predviđena je i zatvorska kazna od tri godine i za one koju dodeljuju priznanja, nagrade ili odlikovanja osobama koje su pravosnažno presuđene za ratne zločine. Incko je nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida samo nekoliko dana pre isteka mandata, 1. avgusta. Na njegovo mesto dolazi Nemac Kristijan Šmit.

Milorad Dodik, član Predsedništva BiH, nije ostao nem na ovaj teror koji nameće Incko.

- Odluka pokazuje da je on tipični srbomrzac i odmah kažem da Srpska to odbacuje. Nek je sramota Incka, neka Srbi barem okreću glavu od njega kada ga sretnu - rekao je Dodik na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Banjaluci i dodao:

- On nema pravo na to, ovo je pravno neutemeljena odluka, Republika Srpska ovo odbacuje. Genocid se nije desio, Srbi nikad ne smeju to da prihvate! Ovo je poslednji ekser u mrtvački kovčeg BiH.

Kazao je i kako će ova odluka posejati mnogo zla.

- BiH ovako ne može da funkcioniše, RS treba institucionalno da odgovori. Zakazaćemo sednicu Narodne skupštine RS. Prisiljeni smo da krenemo u proces disolucije - rekao je Dodik.

On je kazao i da Incko nema podršku većine u veću za implementaciju, a odlazećeg visokog predstavnika je nekoliko puta nazvao „spodobom.“

Neposredno nakon odluke Incka da nametne dopunu Krivičnog zakona kažnjavanjem svih koji negiraju „genocid u Srebrenici“, oglasilo se Tužilaštvo BiH i potvrdilo da će formirati predmet. Inače, da genocida u Srebrenici nije bilo, dokazala je i nezavisna međunarodna komisija na čelu sa Gideonom Grajfom.

Aleksandar Vulin Da li je ovo konačni obračun s Vučićem i Srbijom?! l Ministar unutrašnjih poslova i lider PS Aleksandar Vulin rekao je da se „istina ne može nametnuti zakonom". - Incko je rešio da Srbe ućutka i zabrani im da govore istinu o građanskom ratu u BiH. Na samom kraju mandata Incko je rešio da se osveti svim narodima u BiH i da zemlju koju nije zavoleo, niti je bilo čime dobrim zadužio, uznemiri i podstakne rasprave i podele. Da li će ovaj zakon poslužiti za konačni obračun sa Aleksandrom Vučićem i svima nama koji ne damo da Srbi postanu narod genocida? I šta će reći Incko i oni koji ga podržavaju ako Srbija donese zakon o zabrani priznanja Kosova i Metohije kao nezavisne države i na poternicu stavi sve koji o AP KiM govore kao o državi Kosovo? Ako ima razuma, Inckova osveta narodima u BiH će biti ili sprečena ili ignorisana - poručio je Vulin.

Ivica Dačić Žigošu nas na najbrutalniji način l Predsednik Skupštine i lider SPS Ivica Dačić rekao je da je Inckovo nametanje izmena zakona još jedan vid pritisaka na RS i srpski narod. - Na najbrutalniji način se želi Srbima nametnuti žig genocidnog naroda - kratko je rekao Dačić.

