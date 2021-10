INCKOV NAMETNUTI ZAKON VIŠE NE VAŽI U SRPSKOJ: Predsednica RS Željka Cvijanović donela ukaz, Dodik potvrdio!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik uverava da će Republika Srpska obezbediti poštovanje svojih zakona, dok je Bakiru Izetbegoviću glavni adut međunarodna zajednica i Ustavni sud, sa stranim sudijama, od kojih očekuje da ponište odluku.

"Inckov zakon na teritoriji Srpske ne važi, a svi protiv kojih budu pokrenuti eventualni procesi po tom osnovu mogu da računaju na institucionalnu pomoć", izjavio je Dodik i dodao da najave da bi zakon koji je Parlament RS usvojio 30. jula mogao pasti na Ustavnom sudu BiH neće bitnije uticati na njegovu primenu.

Ustavni sud RS je rekao da je to u redu. Verovatno će to doći do Ustavnog suda BiH, koji će po inerciji sve što je usvojeno u Republici Srpskoj smatrati nevažećim, ali moram da poručim da će zakon koji je usvojila Narodna skupština važiti, kazao je Dodik, prenosi RTRS.

Bošnjački funkcioneri, međutim, poručuju da taj zakon neće moći da se primenjuje. Lider SDA Bakir Izetbegović u petak stiže u Banjaluku kako bi sa potpredsednicima SDA sa područja Republike Srpske, kao i sa bošnjačkim predstavnicima u Narodnoj skupštini i Veću naroda dogovorio dalje korake.

"Mislim da taj zakon neće moći da se sprovede u praksi, da će na to sada da idu raznovrsne apelacije, reakcije, odluke Ustavnog suda ili OHR", rekao je Izetbegović.

Dodik mu je odgovorio da primenu zakona više niko ne može da spreči, kao što niko neće moći da spreči ni povratak izvornom Dejtonu, odnosno vraćanje prenesenih i oduzetih nadležnosti sa RS na BiH, o čemu bi Parlament uskoro trebalo da raspravlja.

Kurir.rs / Fonet, Foto: Youtube prtscr / RTRS