DODIK: Vraćanjem nadležnosti RS vraćamo ustavni poredak BiH definisan Dejtonom! Stabilnost u BiH znači ustavna BiH! VIDEO

"Vlast u Republici Srpskoj ima kapacitet da to uradi. Ne možemo da prihvatamo odluke Visokog predstavnika BiH, koji ovde više ne postoji, kao ni Ustavnog suda BiH, koji presuđuje mimo Ustava BiH", kazao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je rekao da RS "nema nameru da vodi rat i destabilizuje BiH", dodavši da se neće odustati od dejtonske strukture BiH, u kojoj su ravnopravna dva entiteta i tri naroda.

Prema njegovim rečima, RS neće biti u BiH u kojoj političko Sarajevo, uz pomoć visokih predstavnika i, kako je kazao, "inkvizicijskog Ustavnog suda BiH, želi da centralizuje vlast na nivou BiH i razvlasti RS".

Navodeći da vraćanjem nadležnosti, koje su ranijih godina prenete na državni nivo, RS samo želi da doprinese vraćanju ustavnog poretka u BiH definisanog Dejtonskim sporazumom, Dodik je ocenio da RS na taj način ne krši Ustav BiH niti narušava stabilnost u zemlji.

"Stabilnost u BiH za nas znači ustavna BiH, a ne BiH projektovana iz kancelarija nekih dalekih zemalja, poput SAD", istakao je on.

foto: Youtube prtscr / RTRS

Srpski član Predsedništva BiH kazao je kako RS poštuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH i ustavni poredak zemlje, ali da insistira da i druge strane u BiH to poštuju.

Osvćući se na jučerašnju sednicu Saveta bezbednosti UN, Dodik je pozdravio prodružetak mandata EUFOR-a u BiH, dodavši da je Savet bezbednosti po prvi put "bio na strani međunarodnog prava, zahvaljujući stavovima Rusije i Kine", koje su onemogućile da se raspravlja o izveštaju Visokog predstavnika o stanju u BiH i da se Kristijan Šmit obrati Savetu bezbednosti.

Prema njegovim rečima, posle jučerašnje sednice Saveta bezbednosti UN jasno je da Visoki predstavnik u BiH ne postoji, a Šmita je nazvao "samozvanim" Visokim predstavnikom.

"Veliki su se dogovorili da eliminišu OHR iz BiH. Svaka njegova (Šmitova) akcija značiće tužbu protiv njega u Nemačkoj za lažno predstavljanje i kršenje medjunarodnog prava", kazao je Dodik.

On je još naveo da Šmitov izveštaj upućen Savetu bezbednosti nije pisao on, već obaveštajna služba, i to ne postojeća Obaveštajno-bezbednosna služba BiH (OBA), već ostaci ratnog AID-a, obaveštajne službe koja je bila pod kontrolom bošnjačkog ratnog vrha.

"Demontiraćemo OBA u narednih dvadesetak dana", rekao je Dodik.

On je pozvao, kako je kazao, "racionalnu muslimansku javnost" da se "pridruži Republici Srpskoj i sačuva dejtonsku BiH".

"Pozivam da razgovaramo i da se vratimo Ustavu BiH", istakao je Dodik, navodeći da RS neće odustati od namere da joj se vrate nadležnosti prenete na nivo BiH.

Ponovio je da će uskoro Narodna skupština RS da povuče saglasnost RS na formiranje Oružanih snaga BiH, Visokog sudskog i tužilaškog saveta (VSTS) BiH i Uprave za indirektno oporezivanje.

Početkom sledeće godine najavio je ponovno donošenje zakona, kojim će se odbaciti nadležnost države BiH nad vojnom imovinom na teritoriji RS.

Taj zakon je ranije bio donet, ali ga je poništio bivši Visoki predstavik Valentin Incko.

"RS ne želi sukobe i nestabilnost u BiH, već samo da stvari u BiH vrati na ustavnu poziciju", zaključio je Dodik.

Kurir.rs / Beta, Foto: Youtube prtscr / RTRS,