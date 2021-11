RUSKI AMBASADOR U BiH: Rusija će podržati samostalnu Republiku Srpsku u BiH ako to bude dogovor svih strana!

Kalabuhov je naveo da je to stvar političara, demokratskih odluka, te da će je Rusija podržati ako dođe do "njene realizacije u dijalogu".

On je kazao da ne može da govori o legitimnosti ili nelegitimnosti procesa vraćanja nadležnosti sa BiH na Republiku Srpsku, napominjući da je to stvar političkog procesa i organa vlasti u Republici Srpskoj.

Ruski ambasador je rekao za Javni servis BiH (BHRT) da zagovara princip prema kome u razgovorima za rešenje krize u BiH sve odluke moraju biti donete dijalogom, u komunikaciji između entiteta, koji sami moraju da se opredele kako da nađu najoptimalniji put za izlaz iz sadašnje situacije.

foto: Youtube prtscr / RTRS

Kalabuhov je dalje naveo da je ruski stav da u BiH ne postoji Visoki predstavnik u BiH, jer nije ispoštovana procedura imenovanja Kristijana Šmita na tu funkciju.

On je podsetio da su odluku o imenovanju nemačkog diplomate doneli ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Saveta za sprovoenje mira u BiH (PIK) bez konsenzusa i bez usaglašavanja Visokog predstavnika u Savetu bezbednosti UN.

"Kao država garant Dejtonskog sporazuma, mi smo članica PIK-a, ali mi ne radimo u OHR dok je tamo Kristijan Šmit. Mi ne podržavamo nikakve zvanične kontakte sa Šmitom", kazao je Kalabuhov.

Još je ocenio da odluka Valentina Incka o nametanju zakona o zabrani negiranja genocida, koju je kao Visoki predstavnik doneo na samom kraju mandata bila "subjektivna i neizbalansirana".

"Najbolje bi bilo kada bi ta odluka bila u institucijama BiH, u toku rasprave, u toku dijaloga. Ovaj dijalog, on se vodi. Naravno, možda ne znaju svi za ovaj dijalog, ali razgovara se o tome u diplomatskim krugovima. To je pojam koji zbog političkih reperkusija mora biti vrlo izbalansiran i vrlo osetljiv", kazao je ruski ambasador.

foto: Youtube prtscr / RTRS

Kalabuhov je istakao da "ne vidi problem u tome što je Republika Srpska stavila van snage odluku Visokog predstavnika, iako je tu odluku Incko doneo u skladu sa svojim ovlašćenjima", dodavši da je to stvar Narodne skupštine Republike Srpske.

Prema njegovim rečima, Rusija 2015. godine nije podržala Rezoluciju o Srebrenici u Savetu bezbednosti UN, koju je pripremila Velika Britanija, jer je taj nacrt, kako je naveo, bio neizbalansiran i krivio je celi narod.

Kalabuhov je još rekao da su za Rusiju upitne i odluke Haškog tribunala.

"Kada smo bili na početku ove priče za osnivanje ovog suda, mi smo rekli da vidimo njegov rad kao instrument pomirenja u BiH. Nažalost, to se nije desilo. Mi mislimo da ono što je urađeno tamo nije dovelo do primirenja i tolerancije u BiH i zbog toga je poznat naš stav u odnosu na ove odluke i sva tragična dešavanja", istakao je on.

Prema njegovim rečima, diplomatija Rusije nastoji da sve što se tiče BiH bude izbalansirano, te da oni nastoje da "izbalansiraju celi stav međunarodnog faktora".

Kurir.rs / Beta, Foto: Youtube prtscr / RTRS