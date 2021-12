MIRKO ŠAROVIĆ: Vraćanje entitetskih nadležnosti je legitiman cilj, ali može biti opasan po Republiku Srpsku!

Predsednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović izjavio je da je vraćanje nadležnosti entitetima sa državnog nivoa legitiman cilj, ali da takva inicijativa može biti opasna po Republiku Srpsku u postojećim okolnostima.

"Smatram da je to čin koji može da izazove nesagledive posledice ako se krene u pogrešnom smeru", rekao je Šarović, dodavši da bilo koja pogrešna odluka može da dovede do "spirale potpune krize, koja je već intenzivna".

On je kazao da je legitimno da izađe i kaže da je sadašnji Ustav BiH potpuno nakaradan, ali je postavio pitanje – kako će na to da reaguje druga strana, prenela je regionalna N1 televizija.

Prema njegovim rečima, uprkos svemu, Dejtonski mirovni sporazum je najbolje rešenje za RS.

Komentarišući predlog probosanskih stranaka o Rezoluciji o zaštiti ustavno-pravnog poretka BiH, Šarović je ocenio da "očito nema uslova za donošenje bilo kakve odluke, ili bilo kakve deklaracije".

"Suvišno je da govorimo o bilo kakvoj rezoluciji, ako u njoj ne učestvujemo. Očito je da nema početne pripreme da bi bilo šta ušlo u parlamentarnu proceduru uključujući i ovu deklaraciju", kazao je lider SDS.

Poslanici stranaka iz RS danas nisu ni došli na sednicu Predstavničkog doma parlamenta BiH, dok su protiv uvrštavanja predloga rezolucije u dnevni red sednice bili poslanici HDZ BiH.

Govoreći o predlozima da Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH) na neki način kazni političare koji krše Djeton, Šarović je kazao da CIK za to nije nadležna.

"To je nadležnot Suda. Ne verujem da će CIK ikada ući u to da ocenjuje da li je nešto u skladu sa Dejtonom ili ne", rekao je on.

Dodao je da neće podržati bilo kakve sankcije koju donese Visoki predstavnik u BiH, navodeći da se, s druge strane, ne može uticati na pojedinačne sankcije država poput SAD ili Nemačke.

"Uvek smo imali negativan stav prema tome. Mi smo ogorčeni protivnici vlasti u RS, SNSD-a, ali mislim da ih treba da pobedimo za stolom ili na izborima", zaključio je Šarović.

Kurir.rs/Beta

Bonus video:

21:11 Nakon pojave TAJNOG DOKUMENTA obaveštajac otkrio detalje! USTAŠE IMALE POSEBAN ZADATAK