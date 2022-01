U Istočnom Sarajevu noćas je došlo do pucnjave kada je muškarac čiji su inicijali G.S. pucao na A.M., saznaje ATV.

Prema saznanjima ove televizije, A.M. su dva metka prošla kroz jaknu, a on je potom uzvratio paljbom te ranio G.S. Sve se desilo u blizini stana u kojem stanuje A.M. u Hilandarskoj ulici.

Vesna Stokanović, portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo, potvrdila je za ATV da je noćas došlo do pucnjave.

"Pucnjava se desila jutros oko pola četiri. Došlo je do ranjavanja. Uviđaj je u toku", rekla je Stokanović.

Kako je dodala, više informacija biće poznato kasnije.

