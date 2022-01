HOROR U ZENICI: Leš se danima raspadao u stanu, kada su ga konačno pronašli niko nije hteo da ga odnese

Naime, kako piše portal Zenicablog, za telo muškarca su se prvo sve službe proglasile nenadležnima pa je leš prebačen više od 24 sata nakon što je pronađen.

"Osoba je više dana mrtva, grejanje u stanu bilo je isključeno, stan vrlo hladan, a osoba nije kontaktirala ni sa kim. Žena koja je došla da ga poseti i odnese mu nešto hrane, pronašla ga je mrtvog. Policija je ceo dan bila ovde, kontaktirala sve nadležne institucije te se navodno svi ograđuju, jer umrli nije socijalni slučaj, a nema naslednika”, rekao je u subotu Zenicablogu predstavnik stanara Adnan Salkanović.

Salkanović je rekao da je dobio savet da kontaktira medije kako bi se izvršio pritisak na ostale institucije.

"Ne želimo da politizujemo niti da okrivljujemo ove ili one, ali ne možemo shvatiti da niko nije nadležan. Iz gradske uprave pomoćnica gradonačelnika je rekla da oni mogu da izdaju nalog ako se radi o socijalnom slučaju, a on to nije bio. Policija preuzima telo ako se radi o zločinu, a utvrđeno je da to nije zločin. Nema nasljednika, a oba pogrebna društva koja smo kontaktirali proglasila su se nenadležnima, dok se ne donese papir ko preuzima troškove. U bolnicu telo isto niko ne vozi, jer se ne zna ko će platiti", ispričao je Salkanović.

Kaže da je umrli A.T. imao 62 godine i da je živeo samačkim životom i bio boem, ali veoma ljubazan i susretljiv, no novinarima je Salkanović rekao kako je telo u fazi raspadanja i neugodan miris se širi zgradom.

Iz pogrebnih društava Irtihal i Neven stanarima su rekli da imaju pravno ograničenje i da ne smeju da preuzmu telo bez “ovlašćenog organa” koji bi preuzeo odgovornost.

Dodatni problem je bio to što A.T. nije umro u svom nego u tuđem stanu u kojem je boravio na osnovu sporazuma s umrlim vlasnikom, a s obzirom na to da nema naslednika nije imao ko da bude obavešten.

Iz Grada su rekli da su oni nadležni samo za osobe koje su na spisku socijalnih slučajeva.

Medijski pritisak ipak jeurodio plodom. Više od 24 sata nakon što je pronađeno, telo je odvezeno

Nakon što je priča objavljena, predstanika stanara je kontaktirao direktor JP Gradska groblja i obavestio da će radnici preduzeća preuzeti telo, što se i dogodilo u nedelju popodne.

U Gradskoj upravi su Kućnom savetu rekli da oni vode računa o osobama koje su socijalni slučajevi ili koje iza sebe ostavljaju imovinu, a nemaju naslednike, čime Grad preuzima dalje staranje o imovini, a plaćaju troškove sahrane.

Javile su se desetine građana Zenice, Sarajeva i iz dijaspore, koji su prihvatili na sebe mogućnost plaćanja troškova, samo da sugrađanin bude sahranjen dostojno čoveka.

Kurir.rs/Index.hr