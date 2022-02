DODIK: Amerika i Velika Britanija žele od BiH da naprave unitarnu muslimasnku državu!

On je rekao da američka i britanska administracija u Bosni i Hercegovini "nameću politike svojih država i podržavaju ideju o unitarnoj državi, u kojoj će muslimani biti dominantni".

"Reč je o otimačini kompletnog dela zapadne diplomatije na uspostavljanju muslimanske države i oni to ne kriju. Republika Srpska neće učiniti ništa suprotno Ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu", izjavio je Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

On je kazao da Republika Srpska ne namerava secesiju, ali je dodao da Bosne i Hercegovine "neće biti ako ne bude ustavna država".

foto: Youtube prtscr / RTRS

Govoreći o pitanju državne imovine i uspostavljanja Visokog sudskog i tužilačkog saveta RS, Dodik je rekao da su to nadležnosti koje će Republika Srpska vratiti, "onako kako je i planirano i u skladu sa Ustavima i Srpske i BiH".

"Zakon o VSTS RS neće čekati godinu dana da stupi na snagu", naveo je on.

Dodik je dalje rekao da stavovi predsedavajućeg Predsedništva Željka Komšića (DF) i ministarke spoljnih psolova BiH Bisere Turković (SDA) ne odražavaju stavove Bosne i Hercegovine, već njihove lične stavove.

"Vidimo niz netačnih informacija u ime BiH, koje su izneli Komšić i Turković. To su njihovi lični stavovi i nisu usaglašeni na nivou Bosne i Hercegovine. To samo doprinosi nerazumevanju", ocenio je on.

Dodik smatra da teritorijlani integritet BiH nije ugrožen, a da se "pričom o ratu u BiH žele sprečiti legitimni stavovi RS".

"Republiku Srpsku žele dovesti u neku poziciju đavola. Sve to zbunjuje i sluđuje sve faktore u Bosni i Hercegovini. Komšić nije bio u Španiji u ime Bosne i Hercegovine. Španski zvaničnici su lažno informisani. On nije izvor informacija o objektivnom stanju u BiH", kazao je on.

Još je kazao da stav BiH nije ni to što bošnjački član predsedništva BiH Šefik Džaferović "svaki dan napada predsednika Srbije Aleksandra Vučića".

"Jasno je da je Srbija potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma, pa i u ime Republike Srpske. Zato ona prati stanje u BiH", naveo je Dodik.

Dodao da smatra da zvanična politika Srbije nije usmerena ka urušavanje teritorijalnog integriteta BiH. Prema njegovim rečima, odnosi i BiH ostaju složeni, a neki, kako je ocenio, čine sve da budu još teži i nerešivi.

Dodao je će se situacija u BiH i dalje odvijati na relaciji sukoba koncepta decentralizovane zemlje i drugog, koji želi da napravi unitarnu BiH.

Dodik je još naveo da je uveren da neće biti dogovora oko Izbornog zakona BiH, jer to, kako je istakao, ne žele Bošnjaci.

Kurir.rs / Beta, Foto: Youtube prtscr / RTRS